Gigante automotiva investe bilhões e prevê 2 mil novos empregos

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Com um investimento de R$ 5 bilhões, a Ford anunciou uma nova transformação em uma de suas principais fábricas, que conta com mais de 11 mil trabalhadores. Ao mesmo tempo, a montadora prevê outro projeto, que deve gerar mais de duas mil vagas de emprego.

Os novos projetos fazem parte de uma estratégia de expansão em diferentes setores. Entre as iniciativas estão o fortalecimento da fabricação de picapes e SUVs, além da ampliação da produção de baterias e sistemas de energia elétrica.

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Com mais de 11.500 colaboradores em suas fábricas, a Ford prevê modernizar as instalações, preservar empregos e criar novas oportunidades na indústria para atender à demanda da montadora.

Além disso, a Ford também anunciou a criação de uma fábrica voltada à produção de uma nova picape elétrica. Ao todo, os investimentos somam R$ 25 bilhões.

Fábrica de R$ 5 bilhões da Ford

A fábrica, localizada em Louisville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, receberá um investimento de R$ 5 bilhões para a construção de uma nova instalação de pintura dentro do complexo.

A obra dará espaço à instalação de novos equipamentos, modernizando as etapas de fabricação e pintura dos veículos. De acordo com a Ford, as obras devem começar no final de 2026, mas ainda não há uma data definida para a conclusão.

A Kentucky Truck Plant possui cerca de 8.900 funcionários, segundo dados divulgados em junho de 2026, e ocupa uma posição importante nas operações da fabricante. A unidade produz alguns dos veículos mais conhecidos da marca, como as picapes Ford F-Series Super Duty e os SUVs Ford Expedition e Lincoln Navigator.

O investimento tem como objetivo melhorar a qualidade da pintura, aumentar a eficiência industrial e adotar processos mais sustentáveis.

Mais de 2 mil empregos na Ford

E as novidades da Ford não param por aí. A montadora também anunciou uma transformação em uma fábrica de baterias. Serão investidos cerca de R$ 10 bilhões para desenvolver uma nova operação industrial em Glendale, também no Kentucky.

A iniciativa prevê a instalação de uma unidade especializada em sistemas de energia elétrica, destinados a empresas que precisam de grandes volumes de eletricidade. O novo projeto deve gerar cerca de 2.100 vagas de emprego.

O empreendimento ficará sob responsabilidade da Ford Energy Systems, operação dedicada ao desenvolvimento de soluções energéticas. O início das operações está previsto para 2027.