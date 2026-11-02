Guerra de preços: Carros 0km têm descontos de até R$ 82 mil; veja

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Consultar o preço de tabela nem sempre é suficiente para saber quanto custa um carro zero-quilômetro no Brasil. Em meio à disputa entre montadoras, modelos de diferentes marcas passaram a ser vendidos com descontos expressivos, que podem chegar a dezenas de milhares de reais em relação aos valores sugeridos pelas fabricantes.

Até meados da década passada, abatimentos de até 10% sobre o preço de tabela dos carros eram comuns no mercado automotivo.

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Nos últimos anos, porém, as promoções ficaram mais restritas e, em algumas marcas, praticamente desapareceram. Em 2026, esse cenário voltou a mudar, principalmente com a chegada de fabricantes chinesas ao país.

A entrada de novas concorrentes intensificou a disputa por consumidores e levou as montadoras a oferecer condições comerciais mais agressivas.

A chamada guerra de preços ganhou força a ponto de o próprio governo chinês pedir às fabricantes do país que reduzissem a prática de descontos.

Até Toyota entrou na disputa por descontos

As ofertas não estão restritas às marcas chinesas. Fabricantes tradicionais também passaram a ampliar as condições especiais de venda.

Até a Toyota, conhecida por manter os preços próximos aos valores de tabela mesmo em períodos de promoções no setor, entrou nessa disputa.

Toyota Corolla - Foto: Divulgação | Corolla

De acordo com informações da coluna Paula Gama, do UOL Carros, a montadora está oferecendo abatimentos que chegam a R$ 54 mil.

Em alguns casos, as promoções são prorrogadas mês após mês, com pequenas alterações nas condições. Assim, o desconto deixa de ser uma ação pontual e passa a funcionar quase como uma redução permanente no preço efetivamente cobrado pelo veículo.

GAC GS4 tem desconto de R$ 22 mil

A GAC é uma das fabricantes que vêm apostando em ações de varejo no segundo semestre de 2026. Além de condições especiais de financiamento, a marca oferece reduções no preço de alguns modelos.

O GS4 de entrada pode ser adquirido por R$ 170 mil, valor R$ 22 mil abaixo do preço sugerido em tabela. Na versão topo de linha, o abatimento chega a R$ 20 mil, com preço final de R$ 190 mil.

GAC GS4 - Foto: Divulgação | GAC

A expectativa é que a fabricante mantenha condições especiais para o SUV em novembro, embora possa realizar ajustes nas ofertas.

BYD Song Pro sai por R$ 161,5 mil

A BYD também mantém uma sequência de campanhas promocionais desde o ano passado. Um dos modelos contemplados é o Song Pro, que está sendo anunciado por R$ 161,5 mil, ante os R$ 190 mil sugeridos na tabela.

A diferença representa uma redução de R$ 28,5 mil no preço do SUV híbrido.

BYD Song Pro - Foto: Divulgação | BYD

Jeep Compass tem abatimento de R$ 35 mil

A Jeep, que tradicionalmente concentra parte de suas ofertas nas vendas para pessoas jurídicas, também passou a ampliar as promoções para consumidores com CPF ao longo de 2026.

Um dos modelos com condições recorrentes é o Compass Sport, versão de entrada do SUV. Segundo o site de ofertas da montadora, o veículo está sendo vendido por R$ 140 mil, enquanto o preço de tabela é de R$ 175 mil.

A diferença chega a R$ 35 mil.

Jeep Compass - Foto: Divulgação | Jeep

Fiat Titano tem desconto de R$ 82 mil

Outra marca do grupo Stellantis que oferece reduções frequentes é a Fiat. No caso da picape Titano, a versão intermediária Volcano aparece com preço promocional de R$ 186 mil, diante de aproximadamente R$ 268 mil na tabela.

O abatimento é de cerca de R$ 82 mil, um dos maiores entre os exemplos apresentados.

Fiat Titano - Foto: Divulgação | Fiat

Descontos podem aumentar a desvalorização dos carros?

A redução dos preços também levanta dúvidas sobre os efeitos das promoções na revenda dos veículos. Uma das preocupações é que os descontos oferecidos pelas montadoras elevem os índices de desvalorização dos modelos usados.

Segundo um estudo da Auto Avaliar, apresentado durante o Congresso Fenabrave 2026, em setembro, a guerra de preços tem provocado percentuais maiores de depreciação até em veículos que historicamente registravam índices baixos, como Honda HR-V e Toyota Corolla Cross.

1 de 2 Honda HR-V | Foto: Divulgação | Honda

2 de 2 Toyota Corolla Cross | Foto: Divulgação | Toyota

No entanto, é necessário considerar a diferença entre a desvalorização calculada e a perda financeira efetiva do proprietário.

Os índices de mercado costumam utilizar o preço de tabela como referência, mesmo quando o consumidor comprou o veículo por um valor menor.

Dessa forma, quem adquiriu um carro com desconto pode ter uma perda real inferior à indicada pelos índices de desvalorização. Por outro lado, quando a própria montadora reduz oficialmente o preço de tabela, o impacto sobre o valor de revenda tende a ser efetivo.