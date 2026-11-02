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NOME SUJO?

Brasil tem mais de 80 milhões de inadimplentes; veja como limpar nome

Levantamento aponta um recorde histórico no país

Agatha Victoria Reis
Por
Feirão Serasa Limpa Nome
Feirão Serasa Limpa Nome - Foto: Divulgação

O número de brasileiros inadimplentes chegou a 84,2 milhões, segundo dados divulgados pela Serasa nesta segunda-feira, 2. O levantamento aponta um recorde histórico no país. Para quem está com o nome negativado, o Feirão Limpa Nome oferece condições especiais para negociar débitos.

Em agosto deste ano, o número de brasileiros endividados chegou a 83,9 milhões. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve uma alta de 6%, de acordo com informações divulgadas pelo UOL.

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O total das dívidas acumuladas no sistema financeiro brasileiro chega a R$ 597,4 bilhões. Em média, cada consumidor deve R$ 7.093,83, quantia equivalente a aproximadamente 4,4 salários mínimos.

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Entre os consumidores inadimplentes, as mulheres representam 50,5% do total, enquanto os homens correspondem 49,5%. Já em relação à faixa etária, a maior concentração está entre pessoas de 41 e 60 anos, com 35,7%.

Como participar do Feirão Limpa Nome ?

Ao observar o cenário, a Serasa ampliou o número de empresas parceiras para promover o Feirão Limpa Nome. Agora, serão 3,3 mil empresas que vão oferecer descontos para reduzir ou quitar as dívidas dos brasileiros.

O Feirão Serasa Limpa Nome iniciará nesta terça-feira, 3, e segue até o dia 6 de setembro. Os consumidores poderão encontrar descontos de até 99% e, nas dívidas elegíveis, garantir o nome limpo na hora após o pagamento do acordo via Pix.

Nesta nova edição foram disponibilizadas mais de 750 milhões de ofertas de negociação, volume 14% superior ao da edição realizada no mesmo período do ano passado.

Para evitar golpes, a Serasa indica utilizar apenas os canais oficiais para consultar seu CPF e fechar os acordos. Confira quais são os canais oficiais:

  • Pela Internet: Diretamente no site oficial do Serasa Limpa Nome ou baixando o aplicativo oficial da Serasa (disponível para Android e iOS).
  • Pelo WhatsApp: No número oficial e verificado (11) 99575-2096.
  • Atendimento Presencial: Você pode ir a qualquer uma das mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país. Durante o período do feirão, a consulta e a negociação no balcão são feitas sem cobrança de taxa de serviço (basta levar um documento oficial com foto e o CPF).
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brasil economia Feirão Limpa Nome

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