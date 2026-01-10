Poucos sabem, mas Brasil abriga um dos vulcões mais antigos do mundo

- Foto: Neil Wetmore - Wikimédia Commons

Pouca gente imagina, mas o território brasileiro guarda registros de uma das atividades vulcânicas mais antigas já identificadas na Terra. Com cerca de 1,9 bilhão de anos, o chamado Vulcão Amazonas está localizado na região de Uatumã, no estado do Pará, em plena Amazônia.

Com aproximadamente 22 quilômetros de diâmetro, a formação é considerada um marco para a compreensão da história geológica do continente sul-americano. Durante o período Paleoproterozóico, sucessivas erupções moldaram a paisagem e influenciaram diretamente a composição mineral da região — hoje mais conhecida por sua biodiversidade do que por seu passado vulcânico.

Pesquisas apontam que a origem do Vulcão Amazonas está associada a processos tectônicos complexos, envolvendo a interação entre placas oceânicas e continentais. Esses movimentos também favoreceram a formação de ricos depósitos minerais, como ouro e cobre, presentes na região até hoje.

Estudos geológicos identificaram ao menos três grandes fases de atividade vulcânica na Amazônia, ocorridas há cerca de 2 bilhões, 1,88 bilhão e 1,78 bilhão de anos. Embora esteja extinto há milhões de anos, o vulcão segue sendo fundamental para pesquisas que buscam entender a evolução da crosta terrestre.

A densa floresta amazônica dificulta o acesso e a exploração científica da área, mas especialistas acreditam que novas tecnologias ainda poderão revelar informações inéditas sobre esse passado remoto.

Outros vulcões extintos no Brasil

O Vulcão Amazonas não é o único registro desse tipo no país. No Sudeste, as regiões de Poços de Caldas (MG) e São João da Boa Vista (SP) também se destacam por abrigar vestígios de um antigo vulcão extinto há cerca de 80 milhões de anos.

Conhecido como Complexo Alcalino de Poços de Caldas, o local se formou a partir da intrusão de rochas alcalinas que elevaram o terreno e deram origem a uma caldeira vulcânica de aproximadamente 40 quilômetros de diâmetro, cujo centro hoje abriga o município mineiro.

A atividade geológica criou cadeias de serras ao redor da cratera, além de águas termais sulfurosas e uma diversidade mineral considerada única no mundo. Apesar de mitos sobre um possível despertar, especialistas garantem que o vulcão está totalmente extinto, restando apenas vestígios de manifestações posteriores de baixa intensidade.

Atualmente, esse patrimônio geológico impulsiona o turismo, a economia e a identidade cultural da região entre Minas Gerais e São Paulo.

Por que o Brasil não tem vulcões ativos?

Diferente de países situados em áreas de borda de placas tectônicas, o Brasil está localizado no centro da Placa Sul-Americana, longe de zonas de subducção ou dorsais oceânicas — regiões onde o vulcanismo costuma ser mais frequente.

A maior parte da atividade vulcânica no território brasileiro ocorreu entre 200 e 60 milhões de anos atrás, durante a Era Mesozoica, período marcado pela separação do supercontinente Gondwana e pela abertura do Oceano Atlântico.

Outros registros desse passado podem ser observados nas rochas basálticas da Bacia do Paraná, como as encontradas no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Atualmente, não há vulcões ativos no Brasil.