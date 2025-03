Praia, luxo e prisão: chefe do PCC é preso em casa no litoral de SP

O caso está sendo registrado no "1º Distrito Policial (DP) - Foto: Rota l divulgação

Durante ações da "Operação Nova Bazófia", uma força-tarefa realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Crime Organizado (Gaeco) de Londrina e a Polícia Militar do Paraná (PMPR), um dos líderes da cúpula principal do PCC foi preso na manhã desta terça-feira, 25, em Praia Grande, litoral de São Paulo.

O suspeito, que era alvo de investigações por homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi localizado e detido por equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). No momento da prisão, ele portava documentos oficiais com informações falsas, configurando crime de falsidade ideológica. No imóvel onde estava escondido, os agentes apreenderam celulares, um notebook e uma quantia em dinheiro.

Além da prisão, a operação cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade. Simultaneamente, outras diligências foram realizadas de forma coordenada nos estados do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o objetivo é reunir provas e aprofundar as investigações sobre a atuação da facção criminosa em crimes como tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro.

O caso está sendo registrado no "1º Distrito Policial (DP) de Praia Grande".