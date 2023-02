Presidência desmente fake news sobre vacinação de Lula

É inverídica a informação constante no vídeo produzido por Ana Gonçalves (perfil @anagoncalves_na rede social Tiktok), de que o vice-presidente da República, Geraldo Alkmin, jogou fora o conteúdo da seringa ao aplicar a vacina contra Covid-19, nesta segunda-feira, 27. Alckmin, que é médico anestesista, realizou o procedimento de retirar o ar da seringa, antes da aplicação.

A autora, Ana Gonçalves (@anagoncalves_x) apagou o vídeo da conta no TikTok, mas ele tem circulado em aplicativos de mensagem. E reafirmou a mentira com a publicação de novo vídeo em perfil na mesma rede.

Defensor da ciência e da vacinação como estratégia fundamental para a saúde pública no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ontem a 5ª dose da vacinação contra a Covid-19, ao lançar o Movimento Nacional pela Vacinação, iniciativa do Governo Federal que tem como foco reconstruir a confiança da população brasileira nos imunizantes e retomar a cultura de vacinação no país.

Na primeira etapa, a vacinação vai ser realizada em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Vão ser priorizados idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Pelo menos 18 milhões de brasileiros fazem parte desse grupo e o Ministério da Saúde distribuiu cerca de 19 milhões de doses para todos os estados e o Distrito Federal.