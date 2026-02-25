Menu
BRASIL

Professor de Direito do MP é denunciado por crimes contra 10 mulheres

MP acusa advogado de estupro e cárcere privado após 12 anos de abusos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/02/2026 - 17:45 h

O advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa
O advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa -

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) oficializou, nesta terça-feira, 24, a denúncia contra o advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa.

O documento aponta a suspeita de cometimento de 12 crimes contra 10 mulheres, em uma série de abusos que teriam ocorrido ao longo de mais de uma década, entre os anos de 2013 e 2025.

As investigações, conduzidas pela Polícia Civil (PCRS), duraram cerca de três meses e reuniram um robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos de 18 vítimas e 16 testemunhas, além de exames periciais.

Entre os crimes atribuídos ao docente estão estupro, estupro de vulnerável, violência psicológica e cárcere privado. Cabe agora ao Poder Judiciário decidir se aceita a peça acusatória.

Histórico do caso e medidas cautelares

Conrado, que é autor de 18 obras jurídicas e já presidiu o IBDFAM-RS, chegou a ser preso temporariamente em setembro do ano passado em sua residência, em Porto Alegre. Em outubro, a Justiça revogou a prisão, substituindo-a por medidas cautelares rigorosas. Atualmente, o investigado:

  • Utiliza tornozeleira eletrônica para monitoramento;
  • Cumpre recolhimento domiciliar noturno;
  • Está proibido de frequentar universidades, congressos e simpósios;
  • Teve o passaporte retido e não pode deixar a comarca de Porto Alegre.

O impacto das acusações foi imediato em sua carreira acadêmica. O professor foi demitido da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), onde coordenava pós-graduações, e a OAB/RS instaurou um processo ético-disciplinar para apurar sua conduta profissional.

O que diz a defesa

Em nota oficial, a advogada Fernanda Osorio, responsável pela defesa de Conrado Paulino da Rosa, manifestou preocupação com a divulgação da denúncia pelo MPRS, alegando que o caso tramita sob sigilo.

A defesa afirma ainda que não teve acesso ao conteúdo integral da peça acusatória e levantou questionamentos sobre a imparcialidade das investigações.

A defesa reitera a "absoluta certeza na inocência de Conrado" e afirma confiar na atuação imparcial do Poder Judiciário para o esclarecimento dos fatos e o cumprimento do devido processo legal.

x