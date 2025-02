Professor é agredido por alunos após impedir uso de celular em sala

Centro Educacional Vale do Amanhecer - Foto: Reprodução/ Google

Um professor do Centro Educacional Vale do Amanhecer foi agredido por alunos após impedir que os estudantes utilizassem aparelho celular dentro de sala de aula. O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 18, em Planaltina, na região metropolitana de Brasília.

Segundo a Secretaria de Educação, o docente foi atacado fora das dependências da escola, enquanto aguardava transporte público em um ponto de ônibus.

O educador relatou que foi seguido pelos alunos até o local e agredido logo após ter acionado a equipe gestora da escola para recolher os telefones que os menores recusaram entregar.

Em nota, a Secretaria de Educação disse que “a direção da unidade tomou as providências necessárias, acionando imediatamente os responsáveis pelos alunos para que as medidas cabíveis sejam adotadas”.

“O professor registrou ocorrência junto às autoridades competentes e está recebendo o suporte da escola. A Secretaria de Educação repudia qualquer ato de violência e reforça seu compromisso em garantir um ambiente escolar seguro e respeitoso”, pontuou a pasta.

A Coordenação Regional disse que “esteve na escola acompanhada de representantes do Sindicato dos Professores (Sinpro) e de profissionais da área de saúde, incluindo psicólogos, para oferecer apoio ao professor e aos demais docentes”: “Além disso, a Secretaria está em articulação com o Ministério Público para a realização de oficinas de acolhimento e mediação de conflitos”.

“Por meio da Assessoria Especial de Cultura de Paz, também estão sendo promovidos projetos e programas educativos voltados para a valorização do respeito, da empatia e da convivência pacífica no ambiente escolar. A Secretaria reforça que, de acordo com o regimento escolar, a direção pode adotar a aplicação das providências disciplinares necessárias”, declarou o órgão.