Queda de avião em Vinhedo: Relembre famosos que morreram em acidentes

Queda de avião em Vinhedo provocou mortes nesta sexta-feira, 9 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A queda do avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, na tarde desta sexta-feira, 9, com 61 pessoas a bordo, deixou o Brasil em choque. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.

O avião caiu na área de uma condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência. A aeronave, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.

Nas últimas décadas, vários famosos morreram em acidentes aéreos, assim como o ocorrido nesta sexta. Relembre alguns casos marcantes com personalidades:

Marília Mendonça (2021)

A cantora sertaneja morreu, aos 26 anos, em novembro de 2021, após sofrer um acidente aéreo na zona rural de Piedade de Caratinga (309 km a leste de Belo Horizonte, em Minas Gerais).

Mamonas Assassinas (1996)

A banda brasileira foi vítima de um acidente aéreo em 1996, quando o jato Learjet 25 em que estavam colidiu com a Serra da Cantareira, em São Paulo. Todos os integrantes da banda faleceram.

Gabriel Diniz (2019)

Cantor famoso pelo hit "Jenifer", Gabriel Diniz faleceu em um acidente com um avião monomotor em Estância, Sergipe. Dois tripulantes que estavam a bordo também morreram. Um passaporte de Gabriel Diniz foi achado junto aos destroços.

Ricardo Boechat (2019)

Ricardo Boechat faleceu no dia 11 de fevereiro de 2019. O jornalista foi vítima de um acidente de helicóptero na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, para onde retornava após uma palestra em Campinas.

Fernanda Voguel (2001)

A modelo Fernanda Voguel, então com 20 anos, morreu em acidente com o helicóptero Agusta, do grupo Pão de Açúcar, empresa familiar do namorado João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz.