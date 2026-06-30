Receita paga segundo lote de restituição do IR 2026 nesta terça

Siga o A TARDE no Google

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026, referente ao mês de junho, começa a ser pago pela Receita Federal nesta terça-feira, 30. O crédito bancário será realizado ao longo do dia.

Com R$ 16 bilhões destinados a 9,58 milhões de contribuintes, este é o maior lote de restituição da história em número de beneficiados. O valor é o mesmo do primeiro lote de 2026, pago em maio.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dois pagamentos juntos devem contemplar cerca de 80% das restituições previstas para este ano, segundo a Receita Federal.

Somados, os dois primeiros lotes de restituição do Imposto de Renda de 2026 vão beneficiar 18,3 milhões de contribuintes, com pagamentos que totalizam R$ 32 bilhões.

Quem vai receber neste lote

Do total, R$ 4,49 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

155.060 restituições para idosos acima de 80 anos;

1.106.923 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;

106.294 restituições para pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave;

507.768 restituições para contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além disso, 7.709.752 restituições serão destinadas a contribuintes que ganharam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado pelo recebimento via Pix. Segundo a Receita, não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade neste lote.

Calendário da restituição do IR 2026

As restituições do IRPF 2026 serão pagas em quatro lotes.

Veja as datas dos pagamentos:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 28 de agosto

Saiba como consultar

Para saber se vai receber neste lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

Além disso, a Receita Federal disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O Fisco afirmou, em nota oficial, que “assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte”.

Assim, vale destacar que as rotinas de segurança da Receita impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.

“Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade”, diz a nota.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)

Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Depois, é só aguardar a nova tentativa de crédito.

Caso não resgate sua restituição dentro do prazo, o contribuinte precisará fazer um requerimento pelo Portal e-CAC.

Malha fina

O contribuinte também poderá saber se há alguma pendência em sua declaração que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada “malha fina”.

Para saber a situação de sua declaração do IR, o trabalhador deve procurar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal na internet.

Acesso se dá mediante o uso da conta gov.br, nos níveis prata ou ouro.

Contribuinte deve procurar, no serviço, por "declarações e demonstrativos".

Em seguida deve buscar o "Meu Imposto de Renda", e consultar a declaração de 2026.

O Fisco informará:

Se a declaração foi processada (situação regular);

Se há pendências (malha fina).

Se houver pendência, isso quer dizer que a declaração caiu na malha fina do leão, ou seja, foi retida por conta de divergências de dados com aqueles que o Fisco possui sobre o contribuinte.

Nesse caso, a inconsistência pode ser resultado de uma informação errada informada pelo próprio contribuinte, pela empresa na qual trabalha (fonte pagadora) ou até mesmo terceiros (prestadores de serviços).

A Receita Federal informará, ao entrar no Centro Virtual de Atendimento, qual a divergência na declaração retida em malha fina, e como resolver o problema.