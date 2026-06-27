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Recém-nascido é resgatado com vida após 32h em escombros na Venezuela

Vídeo mostra o resgate do bebê que sobreviveu a terremotos na Venezuela

Isabela Cardoso
Por
Recém-nascido de 18 dias foi encontrado após 32 horas sob os escombros
Recém-nascido de 18 dias foi encontrado após 32 horas sob os escombros - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um bebê de apenas 18 dias foi retirado com vida dos escombros de um prédio que desabou após os fortes terremotos que atingiram a Venezuela. O resgate aconteceu cerca de 32 horas depois dos tremores que devastaram a cidade de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pela tragédia.

A mãe da criança também foi encontrada com vida aproximadamente uma hora após o salvamento do bebê. O caso emocionou equipes de resgate e moradores que acompanhavam as buscas.

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Vídeo registra momento do resgate

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram bombeiros e socorristas trabalhando durante a noite, sob iluminação de refletores, para localizar sobreviventes entre os destroços do edifício.

No vídeo, o recém-nascido aparece sendo retirado cuidadosamente dos escombros e passado de mão em mão pelos integrantes da operação, enquanto pessoas que acompanhavam o trabalho aplaudem o resgate. Envolta em um cobertor, a criança recebe os primeiros cuidados ainda no local.

Veja o vídeo:

Segundo a publicação que compartilhou as imagens, o bebê permaneceu cerca de 32 horas preso sob os destroços e não sofreu ferimentos.

Mãe também sobreviveu

Após o salvamento da criança, as equipes continuaram as buscas e conseguiram localizar a mãe aproximadamente uma hora depois. Ela também foi retirada com vida dos escombros.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Terremotos deixaram centenas de mortos

Os dois terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira provocaram um rastro de destruição em diversas cidades. Os abalos, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorreram em um intervalo inferior a um minuto e tiveram como áreas mais afetadas o estado de La Guaira e a capital, Caracas.

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Até a atualização mais recente, o número de mortos havia chegado a 920, enquanto milhares de pessoas permaneciam feridas ou desaparecidas.

Buscas continuam por desaparecidos

De acordo com o Escritório de Ajuda Humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas em decorrência da tragédia.

Diante da dimensão do desastre, a presidente interina Delcy Rodríguez decretou estado de emergência em todo o país. Equipes de resgate seguem atuando nas áreas atingidas em busca de sobreviventes.

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