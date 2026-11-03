Rede varejista entra em recuperação judicial com dívida de R$ 140 milhões

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A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial feito pelas empresas que integram o Grupo Marabaz, importante nome do varejo nacional, após a declaração de uma dívida total de R$ 140 milhões. A decisão foi proferida pela juíza Fernanda Perez Jacomini, da 3ª Vara de Falências e Recuperações.

A magistrada confirmou o prazo de 180 dias corridos (seis meses) para que a companhia não sofra execuções de dívidas já estabelecidas, conforme previsto na lei que regulamenta as recuperações judiciais.

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Dessa forma, fica proibida qualquer forma de “retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens das devedoras, oriunda de demandas cujos créditos sujeitem-se à recuperação judicial”.

Marabaz deverá apresentar plano de recuperação

A juíza também confirmou o prazo de 60 dias, sem possibilidade de prorrogação, para que a Marabaz apresente um plano de recuperação aos credores.

O grupo deverá apresentar, a cada 30 dias, todas as contas demonstrativas do balanço, sob pena de destituição de seus administradores judiciais.

Os credores também deverão apresentar diretamente ao administrador judicial suas habilitações de crédito.

Quais empresas fazem parte do Grupo Marabaz?

Integram o Grupo Marabaz:

Comercial de Móveis Jordanésia;

S. V. C. Jaraguá;

Comercial Móveis das Nações;

Comercial Zena Móveis;

Monta Móveis.

O pedido de recuperação judicial foi realizado em agosto, após a falência da Móveis Jordanésia ser decretada em outro processo. No momento, essa ação está suspensa por decisão da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O que é recuperação judicial?

A recuperação judicial é um processo conduzido pela Justiça para ajudar empresas em grave crise financeira a evitar a falência.

O objetivo é preservar a empresa, manter os empregos dos funcionários e garantir o pagamento possível aos credores.

O processo é regido pela Lei nº 11.101/2005, que permite que a empresa continue funcionando enquanto renegocia suas dívidas com os credores.