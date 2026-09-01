Referências em gastronomia se reúnem para debater crescimento de restaurantes

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Referências nacionais e internacionais da gastronomia vão se reunir no iFood Move 2026 para debater sobre hospitalidade e crescimento de restaurantes. O evento acontece nos dias 16 e 17 de setembro, no São Paulo Expo, em São Paulo, e deve reunir mais de 12 mil participantes para mais de 70 horas de conteúdo sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial, gestão e crescimento para o setor de alimentação.

Entre os nomes confirmados estão:

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Alex Atala;

Felipe Bronze;

Melissa Rickman;

Will Guidara.

Will Guidara

Autor do best-seller Hospitalidade Irracional, Will Guidara é cofundador do Eleven Madison Park, restaurante que já foi eleito o melhor do mundo pelo ranking The World's 50 Best Restaurants.

Reconhecido mundialmente por transformar a hospitalidade em estratégia de negócio, Will Guidara compartilhará no iFood Move como cultura, liderança e atenção aos detalhes podem se tornar diferenciais competitivos para restaurantes.

A partir da experiência à frente do Eleven Madison Park, e também como co-produtor e consultor da série The Bear, ele mostrará como equipes engajadas e experiências memoráveis são capazes de fidelizar clientes, fortalecer marcas e impulsionar o crescimento dos negócios.

Melissa Rickman

Cofundadora e CEO da Wholly Stromboli, restaurante premiado no Colorado (Estados Unidos), e fundadora da The Creamery, é uma das principais referências internacionais em gestão para restaurantes independentes. Com mais de duas décadas de experiência, tornou-se conhecida por combinar tecnologia, inteligência artificial e análise de dados para aumentar eficiência e rentabilidade.

Na Wholly Stromboli, implementou ferramentas de gestão financeira, previsão de vendas e soluções de IA para precificação, desenvolvimento de cardápios e otimização operacional, alcançando um custo de insumos de apenas 18,5% do faturamento. No iFood Move, compartilhará estratégias para transformar dados, tecnologia e hospitalidade em crescimento sustentável.

Alex Atala

Um dos chefs brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, levará ao palco sua visão sobre gastronomia, inovação e empreendedorismo. Fundador do D.O.M., restaurante que figurou entre os dez melhores do mundo pelo ranking The World's 50 Best Restaurants, Atala se tornou referência por transformar ingredientes brasileiros em uma marca reconhecida globalmente e por mostrar que gastronomia também é cultura, identidade e negócio.

Felipe Bronze

Ele mostrará como as estratégias mais importantes para aumentar vendas vão além do cardápio e passam pela construção de marca, experiência e posicionamento. Chef-proprietário dos restaurantes Oro, PIPO e Taraz — este último em parceria com o hotel Rosewood — Bronze acumula duas estrelas Michelin no Oro e mais de 25 anos de carreira.

Também é o apresentador com mais horas no ar da televisão brasileira, com programas como Top Chef Brasil, The Taste Brasil, Que Seja Doce e No Fogo com Bronze. É fundador da Bronze+, plataforma dedicada ao desenvolvimento de chefs, restaurantes, eventos e negócios gastronômicos.

"Reunir ícones da gastronomia nacional e internacional no iFood Move é oferecer aos nossos parceiros perspectivas complementares sobre os desafios e as oportunidades do setor. São profissionais que transformaram hospitalidade, marca e experiência em resultados reais de negócio", afirma Beatriz Pentagna, diretora de marketing B2B do iFood.

IFood Move 2026

Entre os mais de 100 palestrantes confirmados no iFood Move estão:

Pentacampeão mundial Ronaldinho Gaúcho;

Nizan Guanaes (fundador da N.ideias e consultor estratégico do iFood);

Michel Alcoforado (antropólogo e sócio da Consumoteca);

João Branco (ex-CMO do McDonald's e professor de Marketing);

Diego Barreto (CEO do iFood);

Bruno Henriques (CFO do iFood e CEO do iFood Pago).

O evento também oferece áreas de networking, workshops e exposição de inovações para restaurantes, mercados, farmácias e conveniências. Os ingressos estão disponíveis no www.ifoodmove.com.br.