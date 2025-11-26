Menu
DE VOLTA!

Refrigerante queridinho dos anos 1980 volta ao Brasil

A marca conquistou o público nas décadas de 80 e 90

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/11/2025 - 21:08 h
O refrigerante fez sucesso com o público
O refrigerante fez sucesso com o público

Os amantes de refrigerante podem celebrar, pois uma marca queridinha dos anos 1980 está de volta ao território brasileiro. Disputando com gigantes do mercado como Coca-Cola, Fanta e Soda, a ‘Gini’ pretende reconquistar o público em seu retorno.

Entretanto, a marca chega em uma versão reformulada, através da Bellpar Refrescos, empresa investidora do produto. Dentre as mudanças estão o fim das garrafas de vidro KS, que agora são feitas de PET, nos tamanhos de 330 ml, 600 ml, 1,25 L, 1,5 L e 2 L.

A Gini também possui versões Zero Açúcares, atraindo todos os gostos, especificamente em tamanhos de 330 ml e 1,5 L. Já a logo da marca foi modernizada, porém tentando manter a essência das antigas letras inclinadas.

Vale lembrar que a marca Gini nasceu em 1971, na França, através da empresa Perrier. A ideia inicial era atrair o público jovem que gostava de bebidas de limão, com o slogan de “A mais quente das bebidas frias”.

Ela desembarcou no Brasil em 1980 e disputava diretamente com a Sprite e a Soda Limonada, que ainda são as marcas queridinhas do público consumidor de refrigerantes de limão.

x