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Renner leva caixão de Rick durante enterro em Sorocaba

A cerimônia foi restrita a familiares e amigos próximos

Evellyn Teixeira
Por
O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, foi enterrado nesta quinta-feira, 24, em Sorocaba, no interior de São Paulo.
O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, foi enterrado nesta quinta-feira, 24, em Sorocaba, no interior de São Paulo. - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, foi enterrado nesta quinta-feira, 24, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O sepultamento ocorreu no Cemitério Pax, na Zona Leste da cidade, em umacerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Rick morreu na segunda-feira, 21, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

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Cerimônia foi antecipada

O enterro estava previsto para ocorrer às 17h, mas foi antecipado para as 16h por decisão da família. A imprensa não teve acesso à cerimônia.

O corpo de Rick chegou ao cemitério por volta das 4h30, após um voo que saiu de Florianópolis. O velório começou ainda pela manhã.

Amigos prestaram homenagem

Diversos nomes da música passaram pelo velório para prestar as últimas homenagens ao cantor, entre eles Daniel, Zezé Di Camargo, Felipe Araújo, Xororó, Alexandre Pires, Marrone e Paulinho, da dupla Cezar e Paulinho.

Também estiveram presentes outras duplas sertanejas, além de familiares e amigos próximos do artista.

Família pediu privacidade

Em uma publicação nas redes sociais na quarta-feira, 23, a família explicou a decisão de realizar uma cerimônia fechada ao público. Segundo os familiares, o momento de despedida deveria ser vivido com intimidade, silêncio e respeito.

Uma operação especial foi montada pela Polícia Militar e pela Secretaria de Mobilidade de Sorocaba (Semob) nas proximidades do cemitério. O objetivo foi garantir a segurança e organizar o trânsito durante o velório e o sepultamento.

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