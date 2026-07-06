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Restituição do IR: consulta ao lote extra será liberada nesta semana

Pagamento será realizado no dia 15 de julho

Victoria Isabel
Por
Consulta poderá ser feita a partir de quarta-feira
Consulta poderá ser feita a partir de quarta-feira - Foto: Reprodução / Agência Brasil

A Receita Federal abre, nesta semana, a consulta ao lote extra de restituição do Imposto de Renda destinado a contribuintes que não eram obrigados a entregar a declaração em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte durante o ano de 2024.

A consulta poderá ser feita a partir de quarta-feira, 8, pelo site da Receita Federal, informando o CPF, a data de nascimento e selecionando o ano-base 2024. O pagamento será realizado no dia 15 de julho para cerca de 4 milhões de contribuintes, em um total de R$ 500 milhões.

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Terão direito ao crédito quem possui restituição de até R$ 1.000, está com o CPF regular e cadastrou uma chave Pix vinculada ao próprio CPF. Segundo a Receita, cerca de 500 mil contribuintes ficaram de fora deste lote por não possuírem essa chave cadastrada.

A medida faz parte de um projeto-piloto da Receita Federal para automatizar a restituição de pessoas que não precisavam declarar o Imposto de Renda, mas tiveram valores descontados ao longo do ano. Quem não for contemplado neste lote ainda poderá receber a restituição mediante a entrega da declaração do Imposto de Renda, dentro do prazo permitido pela legislação.

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Os contribuintes também poderão acessar a declaração gerada automaticamente por meio do portal Meu Imposto de Renda, utilizando uma conta Gov.br. Será possível conferir as informações, fazer correções, retificar ou até cancelar o recebimento da restituição, caso desejem.

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Tags

Imposto de Renda lote extra Receita Federal restituição

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