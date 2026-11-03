RG antigo ainda vale? Veja até quando o documento pode ser usado

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Emitida de forma gradual desde 2022, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já virou realidade para muitos brasileiros. A dúvida que fica é: até quando o antigo RG terá validade e qual o prazo para substituir o documento.

A CIN passará a ser o padrão em todo território nacional a partir do dia 1º de maio de 2032, segundo a Lei nº 14.534, de 11 de janeiro de 2023. Já a validade, será até o dia 28 de fevereiro daquele mesmo ano.

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Dessa forma, a substituição não precisa ser feita imediatamente, mas que os cidadãos fiquem atento para atualizar a documentação dentro do prazo.

Qual a diferença do RG para nova identidade?

A principal diferença entre os registros é a padronização do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como único número de identificação, pondo fim na numeração tradicional do RG.

De acordo com o Governo Federal, a CIN segue os padrões internacionais, buscando unificar, modernizar e aumentar a segurança dos documentos de identidade, dificultando que fraudes sejam cometidas.

Qual a validade da CIN?

A Carteira de Identidae Nacional também tem o prazo de validade variando conforme a faixa etária do titular. Sendo dividida:

De 0 a 11 anos: validade de 5 anos

validade de 5 anos De 12 a 59 anos: validade de 10 anos

validade de 10 anos A partir de 60 anos: validade indeterminada

O prazo começa a contar a partir da data de emissão do documento. A primeira via física é gratuita em todo país.

Como tirar a nova Carteira de Identidade?

O procedimento para emitir a CIN depende das regras de cada estado. Apesar de o documento seguir um padrão nacional, o agendamento, o atendimento e a forma de entrega podem variar entre as unidades da Federação.

Para fazer o agendamento online, é necessário:

Acessar o portal do órgão de identificação do estado ou o sistema indicado pelo governo estadual;

Preencher os dados pessoais solicitados;

Escolher a unidade de atendimento;

Selecionar a data e o horário disponíveis;

Confirmar o agendamento.

Quem optar pelo atendimento presencial deve procurar o posto de identificação, Instituto de Identificação, Polícia Civil, Poupatempo, SAC ou outra unidade indicada pelo governo estadual.

No local, são realizadas as etapas necessárias para a emissão do documento, incluindo a coleta biométrica e a fotografia.

Entre os principais documentos exigidos estão: