Rick Sollo usava nome artístico; relembre outros artistas que adotaram nomes diferentes

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Por trás dos nomes de grandes duplas sertanejas que fizeram história no Brasil, alguns artistas adotaram identidades diferentes das registradas em suas certidões de nascimento. É o caso do cantor Rick (1966–2026), da dupla Rick & Renner, que durante a carreira ficou conhecido pelo nome artístico.

Conhecido como Rick Sollo, o verdadeiro nome do artista era Geraldo Antônio de Carvalho. Além dele, nomes famosos como Leandro & Leonardo e Milionário & José Rico também adotaram nomes artísticos ao longo da carreira.

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Descubra os nomes de registro de cantores sertanejos que já morreram e ficaram conhecidos por seus nomes artísticos.

Saiba quais duplas sertanejas usam nomes artísticos

Rick e Renner

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Atuando com o nome artístico de Rick e Renner, o verdadeiro nome da dupla sertaneja surpreendeu os internautas. Os nomes reais dos integrantes são Geraldo Antônio de Carvalho (Rick Sollo) e Ivair dos Reis Gonçalves (Renner).

A dupla surgiu na década de 1980, em Brasília, e começou a fazer sucesso nos anos 1990. Entre os principais sucessos da dupla estão “Ela é Demais” e “Nos Bares da Cidade”.

O cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja, morreu nesta segunda-feira, 21, aos 59 anos, vítima de um acidente de helicóptero na Serra Catarinense.

Leandro & Leonardo

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Outra dupla sertaneja que não utiliza seu nome de batismo são os irmãos Leandro & Leonardo. Falecido em 1998, o verdadeiro nome de Leandro é Luís José da Costa, enquanto o nome de batismo de Leonardo é Emival Eterno da Costa.

O nome artístico da dupla foi inspirado nos sobrinhos gêmeos de um conhecido da época. Antes de escolherem essa dupla de nomes, eles cantavam em barzinhos e buscavam uma identidade artística para substituir os nomes de batismo.

Milionário & José Rico

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Formada desde 1970, a dupla sertaneja Milionário & José Rico também não utilizam o nome de batismo na carreira musical. Enquanto o nome real de Milionário é Romeu Januário de Matos, o cantor José Rico, falecido em 2015, aos 68 anos, era José Alves dos Santos.

Conhecidos como "As Gargantas de Ouro do Brasil", os artistas foram uma das duplas sertanejas mais importantes e lendárias do Brasil. Entre os clássicos da dupla estão “Estrada da Vida” e “Decida”.

Tião Carreiro & Pardinho

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Conhecidos como Tião Carreiro & Pardinho, o nome verdadeiro da dupla sertaneja surpreende. O cantor Tião Carreiro se chamava José Dias Nunes, enquanto o nome de batismo de Pardinho era Antônio Henrique de Lima.

Nascido em 1934, Tião Carreiro faleceu em 1993, aos 54 anos, vítima de complicações de saúde. Já Pardinho, morreu em 2001, vítima de um derrame cerebral, aos 68 anos.

A dupla é uma das mais importantes da história do sertanejo raiz e da moda de viola no Brasil. Os artistas revolucionaram o gênero ao criar o pagode de viola, um ritmo dinâmico derivado do cateretê que transformou a viola caipira em um instrumento de destaque nacional.

Morte de Rick Sollo, da dupla Rick e Renner

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, estava no helicóptero que desapareceu na segunda-feira, 21, em Santa Catarina. As buscas pela aeronave seguem nesta terça, 22, com drone térmico.

Segundo a assessoria do cantor, também estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave, que não teve o nome divulgado.