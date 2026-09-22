Relembre artistas que morreram de maneira trágica em acidentes aéreos

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O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foi encontrado morto nesta terça-feira, 22. Ele tinha 59 anos e estava no helicóptero que desapareceu na segunda-feira, 21, em Santa Catarina.

Ao longo da história, diversos outros artistas tiveram suas trajetórias interrompidas de forma trágica em acidentes aéreos. Essas mortes deixaram marcas profundas no mundo da música e no coração dos fãs.

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Relembre alguns artistas que morreram em acidentes aéreos:

Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça morreu em maio de 2021 aos 26 anos, após a queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) confirmou que o avião bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa antes de cair.

Marília Mendonça - Foto: Divulgação

Gabriel Diniz

Em maio de 2019, o avião que estava o cantor Gabriel Diniz, autor do hit 'Jenifer', caiu no povoado Porto do Mato, no município de Estância, em Sergipe.

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou um relatório sobre a morte do cantor, segundo o documento, a falta de manutenção da aeronave foi o que provocou a queda.

A causa imediata foi falha do motor em voo, porém esse problema foi causado por falta de manutenção que gerou a falta de lubrificação deficiente de peças do motor.

Gabriel Diniz - Foto: Reprodução | TV Globo

Mamonas Assassinas

Os integrantes da banda Mamonas Assassinas, Júlio Rasec (tecladista), Dinho (vocalista), Samuel Reoli (baixista), Bento Hinoto (guitarrista) e Sérgio Reoli (baterista) morreram em um acidente de avião, em março de 1993, chocando o Brasil em um período que o grupo musical estava no auge do sucesso.

A aeronave caiu depois de bater na Serra da Cantareira, zona norte da cidade de São Paulo.

Mamonas Assassinas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aaliyah

A cantora norte-americana de ryth & blues Aaliyah morreu aos 22 anos em um acidente aéreo em Bahamas, em 2001. O acidente também provocou a morte de outras oito pessoas.

O avião decolou com problemas, do aeroporto Marsh Harbor, e deveria seguir para Opa-Locka, na Flórida. Segundo a rede de televisão CNN, Aaliyah viajava às Bahamas para gravar um videoclipe.

John Denver

O cantor de música country John Denver morreu aos 53 pilotando o próprio avião, na Califórnia, em 1997. Familiares do cantor disseram na época que a aeronave decolou do aeroporto de Monterrey e o acidente ocorreu 27 minutos após a decolagem. O avião caiu na baía de Monterrey.

Buddy Holly, Ritchie Valens e “The Big Bopper” Richardson

Outros artistas que morreram precocemente em acidente aéreo foram pioneiros do rock Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. “The Big Bopper” Richardson.

No dia 3 de fevereiro de 1959, o avião que transportava eles caiu próximo a Clear Lake, Iowa, nos Estados Unidos.

Jim Croce

O cantor Jim Croce faleceu no dia 20 de setembro de 1973, aos 30 anos, após a queda de um pequeno avião em Natchitoches, na Louisiana, Estados Unidos.

Na primeira metade da década de 1970, Jim Croce era um cantor e compositor de sucesso. Suas canções e sua voz também já eram conhecidas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Pouco antes do acidente, Croce gravou uma canção que atravessaria o tempo: 'I Got a Name'.

Stevie Ray Vaughan

O guitarrista Stevie Ray Vaughan morreu em 1990, aos 35 anos, na queda de um helicóptero que o levava para um show. Era um mestre do blues e do seu instrumento.

Além do músico americano, outros quatro passageiros faleceram, incluindo membros da equipe de Eric Clapton, que havia feito uma apresentação com Stevie no dia anterior.