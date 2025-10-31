Menu
BRASIL

Aprenda a escolher! Saiba como a cor influencia o uso de cada detergente

Algumas fórmulas possuem maior poder desengordurante

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 11:48 h | Atualizada em 31/10/2025 - 12:25
Opções de detergentes usadas no Brasil
Opções de detergentes usadas no Brasil -

A escolha de um detergente na prateleira de um supermercado é feita geralmente pela cor, fragrância ou até mesmo pela marca. As variações de cores são adaptações específicas nas fórmulas que são feitas pensando nas necessidades dos consumidores.

Alguns possuem maior poder desengordurante, controle de odores intensos ou foco em peles sensíveis.

"As cores são importantes para que o consumidor entenda e busque, através delas, benefícios como performance e rendimento", diz o gerente executivo de Pesquisa e Desenvolvimento de Produto (P&D) da Ypê Leonardo Zombardi.

O uso das cores, em conjunto com as fragrâncias e a atração da espuma, proporciona uma experiência sensorial que guia a escolha na prateleira. Além de sinalizar os aromas, as formulações coloridas podem indicar tecnologias específicas de controle de odores.

Existem formulações que neutralizam cheiros difíceis como alho, cebola, ovo e até peixe. Entre as opções mais tradicionais do mercado, o detergente transparente (clear) e o amarelo oferecem alta performance e excelente poder desengordurante. Tanto os amarelos quanto os transparentes fazem parte da categoria dos detergentes neutros e são ideais para o dia a dia.

Para que cada cor serve

A cor e a fragrância possuem uma relação direta com a experiência sensorial do consumidor.

Detergentes vermelhos, verdes e verde-claros geralmente correspondem aos aromas de maçã, limão e capim-limão, respectivamente. Estes perfumes remetem à limpeza fresca e à sensação de cozinha limpa logo após o uso.

Mas não é somente sinalizar os aromas, já que as formulações coloridas podem indicar tecnologias específicas de controle de odores.

  • Poder desongordurante - detergente transparente (clear) e o amarelo
  • Higienização mais profunda e antibacteriana - Cor azul tiffanny
  • Evitar mãos ressecadas - detergentes cor-de-rosa ou no tom branco

