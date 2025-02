Saiba quem é mulher bêbada que bateu carro em cerca da casa de Alckmin

Shara costuma compartilhar fotos de viagens para destinos paradisíacos no litoral brasileiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mulher que dirigia embriagada pelas ruas do Distrito Federal (DF) e presa em flagrante pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado, 8, Shara Fornalevicz Soares, de 23 anos, bateu o carro na cerca que protege o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Ela, que possui mais de 24 mil seguidores nas redes sociais, foi levada para a delegacia e se recusou a fazer o teste do bafômetro e também não apresentou a carteira de habilitação. Exaltada na delegacia, Shara pedia com insistência para que fizessem ligações para “pessoas influentes” que constavam na sua agenda. As informações são da coluna Na Mira, do Portal Metrópoles.

Shara costuma compartilhar fotos de viagens para destinos paradisíacos no litoral brasileiro, além de viagens ao redor do mundo a exemplo de Dubai, nos Emirados Árabes.