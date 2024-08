Saiba quem é o sósia de Javier Milei, candidato a vereador no Brasil

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O empresário Ademar Meireles, de 56 anos, está utilizando a imagem do presidente argentino Javier Milei como uma estratégia para impulsionar sua candidatura a vereador em Florianópolis, a capital de Santa Catarina.

Com uma peruca, costeletas e uma faixa presidencial nas cores da bandeira argentina, Ademar Meireles, agora conhecido como “Milei de Floripa”, tem adotado a figura de Javier Milei para promover sua candidatura a vereador em Florianópolis. Nos últimos meses, Meireles tem sido uma presença constante em eventos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Partido Liberal (PL), sempre vestido como o controverso líder argentino de extrema direita.

“Começou como uma brincadeira, mas acabou conquistando a simpatia de muitas pessoas, e eu também estou gostando”, afirmou o candidato em suas redes sociais.

Ademar Meireles, proprietário do Instituto Corretor e da Faculdade Brasiliana, entrou no cenário político de Santa Catarina por volta de 2014, durante as manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Desde então, tem se envolvido ativamente na política local.

Esta é a segunda tentativa de Ademar Meireles de conquistar um cargo político. Em 2022, ele se candidatou a uma vaga de deputado federal, mas não obteve votos suficientes e terminou como suplente. Naquela ocasião, ele optou por não utilizar a figura do personagem Milei em sua campanha.