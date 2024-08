MP Eleitoral pede cassação de candidatura de Marçal em São Paulo

Sigla aponta atitude como "estratégia de cooptação de colaboradores" - Foto: Renato Pizzuto | BAND

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu a cassação do registro da candidatura de Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura de São Paulo. A solicitação ainda inclui o pedido de abertura de uma investigação por abuso de poder econômico.

A ação foi aberta após a representação do PSB, partido da candidata Tabata Amaral, que suspeita que o candidato esteja alavancando a própria audiência nas redes sociais com promessas de ganhos financeiros a apoiadores, o que é proibido pela Justiça Eleitoral. A sigla aponta atitude como "estratégia de cooptação de colaboradores para disseminação de seus conteúdos em redes sociais".

Leia também

>> Pablo Marçal declara patrimônio milionário ao TSE; veja quanto

>> Marçal diz que Carlos é “raivoso” e o culpa por derrota de Bolsonaro

O MP Eleitoral conclui que, de acordo com o material e com a documentação, "o estímulo das redes sociais para replicar sua propaganda eleitoral é financiado, mediante a promessa de pagamentos aos 'cabos eleitorais' e 'simpatizantes' para que as ideias sejam disseminadas no sentido de apoio eleitoral à sua candidatura."

O candidato Guilherme Boulos (PSOL), que conta com apoio do presidente Lula (PT), o MPE, segundo informações da coluna Caio Junqueira, do CNN, investiga abuso de poder político e econômico em razão do evento que o mandatário pediu votos ao aliado. O pedido foi apresentado pelo partido Cidadania.