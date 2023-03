Sequestrador se entrega e libera refém após 17 horas de negociações

Depois de 17 horas de negociações, o homem que manteve uma mulher e seus filhos como reféns se entregou à polícia. O caso aconteceu na cidade de Belém, no Pará, entre a noite de quarta-feira, 8, e a manhã desta quinta, 9.

Identificado pelo prenome de Ian, o suspeito usou duas facas para manter a mulher e as três crianças sob seu domínio, no interior de um veículo após iniciar um assalto.

Conforme informações iniciais, a mulher havia pedido uma corrida por aplicativo por volta das 19h com os três filhos, de 3, 7 e 8 anos. Pouco depois, o assaltante abordou o carro e deu início a ação. O motorista conseguiu escapar para pedir ajuda, mas a mãe e as crianças não tiveram a mesma sorte e ficaram no carro.

Durante as negociações, as crianças foram liberadas uma por uma. A primeira foi solta pelo suspeito por volta das 22h40. Pouco depois, às 23h20, a segunda foi liberada. A terceira, uma menina de apenas 3 anos, só foi entregue às autoridades na manhã desta quinta, por volta das 10h.

As informações iniciais são de que Ian teria sofrido um surto psicótico e que teria histórico de problemas psiquiátricos, porém a polícia ainda não confirmou. Após liberar a vítima e se entregar, ele está sendo atendido ouvido.