Sobe para três o número de mortos em acidente de avião em Minas Gerais

Avião atingiu a lateral do prédio e caiu em um estacionamento - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros de MG

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) confirmou, na noite desta segunda-feira, 4, a morte do empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos. Ele foi a terceira vítima confirmada do acidente de avião registrado nesta tarde em Belo Horizonte.



Ele havia sido levado com vida para o Hospital João XXIII, na capital mineira, mas não resistiu aos ferimentos causados pela queda.

Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos, também sobreviveram à queda e foram levados ao Hospital João XXIII. Ambos estão “estáveis”, informou a Fhemig.



No momento do impacto do avião com o prédio residencial, morreram o piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, e o médico-veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, que estava no banco do copiloto.

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Apartamentos isolados

A Defesa Civil fez uma avaliação preventiva no prédio após o acidente, com uma vistoria específica nos apartamentos 301 e 302 e na fachada lateral, onde a aeronave colidiu. Os apartamentos atingidos e o estacionamento do supermercado Epa, que fica ao lado do prédio, receberam notificações da Defesa Civil:

“Os apartamentos 301 e 302 e a fachada, juntamente com o estacionamento do supermercado EPA, receberam as notificações de forma preventiva até que haja a retirada da aeronave.”

De acordo com Marcos Vinícius Vitório, da Defesa Civil, apesar do buraco na lateral do prédio, não houve dano estrutural que impeça o retorno dos moradores das unidades que não foram atingidas.

A retirada total dos destroços da aeronave só poderá ocorrer após a finalização das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A responsabilidade da limpeza é da empresa responsável pela aeronave, segundo Marcos Vinícius Vitório.