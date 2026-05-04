Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Sobe para três o número de mortos em acidente de avião em Minas Gerais

Aeronave colidiu contra um prédio residencial em Belo Horizonte

Gustavo Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Avião atingiu a lateral do prédio e caiu em um estacionamento
Avião atingiu a lateral do prédio e caiu em um estacionamento - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros de MG

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) confirmou, na noite desta segunda-feira, 4, a morte do empresário Leonardo Berganholi, de 50 anos. Ele foi a terceira vítima confirmada do acidente de avião registrado nesta tarde em Belo Horizonte.

Ele havia sido levado com vida para o Hospital João XXIII, na capital mineira, mas não resistiu aos ferimentos causados pela queda.

Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos, também sobreviveram à queda e foram levados ao Hospital João XXIII. Ambos estão “estáveis”, informou a Fhemig.

No momento do impacto do avião com o prédio residencial, morreram o piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, e o médico-veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, que estava no banco do copiloto.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apartamentos isolados

A Defesa Civil fez uma avaliação preventiva no prédio após o acidente, com uma vistoria específica nos apartamentos 301 e 302 e na fachada lateral, onde a aeronave colidiu. Os apartamentos atingidos e o estacionamento do supermercado Epa, que fica ao lado do prédio, receberam notificações da Defesa Civil:

“Os apartamentos 301 e 302 e a fachada, juntamente com o estacionamento do supermercado EPA, receberam as notificações de forma preventiva até que haja a retirada da aeronave.”

Leia Também:

Novo valor do passaporte entra em vigor em junho; entenda
Em meio a fogo-amigo, Lula decide manter Wagner na liderança do Senado
Salvador será sede de encontro nacional de combate ao crime organizado

De acordo com Marcos Vinícius Vitório, da Defesa Civil, apesar do buraco na lateral do prédio, não houve dano estrutural que impeça o retorno dos moradores das unidades que não foram atingidas.

A retirada total dos destroços da aeronave só poderá ocorrer após a finalização das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A responsabilidade da limpeza é da empresa responsável pela aeronave, segundo Marcos Vinícius Vitório.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente avião Belo Horizonte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Avião atingiu a lateral do prédio e caiu em um estacionamento
Play

Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

Avião atingiu a lateral do prédio e caiu em um estacionamento
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Avião atingiu a lateral do prédio e caiu em um estacionamento
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Avião atingiu a lateral do prédio e caiu em um estacionamento
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

x