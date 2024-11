Sobe para três o número de mortos em tiroteio na Avenida Brasil

CAOS NO RIO

- Foto: Reprodução redes sociais

Sobe para três o número de mortos que foram atingidos durante um tiroteio na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 24. No total, cinco pessoas que estavam em veículos que passavam pela avenida foram baleadas por tiros vindos do Complexo de Israel – em represália a uma operação da Polícia Militar.

Em meio ao fogo cruzado, 3 pessoas morreram, e outras 2 ficaram feridas. Um suspeito também foi baleado e hospitalizado sob custódia.

Os baleados estavam em um ônibus, um carro de aplicativo e em um caminhão. Com medo dos tiros, muitos motoristas e passageiros buscaram proteção nas muretas. Por conta disso, a principal via expressa do Rio, a Avenida Brasil foi fechada por cerca de duas horas.

Operação

A operação era para prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas. Segundo a PM, ao chegar às comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, os agentes enfrentaram forte resistência dos criminosos. Para impedir a aproximação da PM, criminosos atearam fogo em vários carros e em barricadas.

Diante da reação e dos tiros em direção à pista, os policiais decidiram interromper a operação e deixaram as comunidades.

Quem são os mortos?

Os mortos eram um motoristas de caminhão, um de carro de aplicativo, e um passageiro de um ônibus. São eles:

Paulo Roberto de Souza, 60 anos, motorista de aplicativo, deu entrada no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo já em óbito, com perfuração na região da cabeça;

Renato Oliveira, 48 anos, funcionário de um frigorífico, atingido na cabeça, foi socorrido para o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). Ele dormia em um ônibus da linha 493B (Ponto Chic-Central) quando uma bala perdida atravessou a janela e o acertou;

Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49 anos, motorista de caminhão, com perfuração em crânio, foi entubado no Moacyr do Carmo com quadro gravíssimo. Ele foi transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, onde chegou a entrar em cirurgia, mas não resistiu.

Baleados

Alayde dos Santos Mendes, 24 anos, com perfuração em coxa direita, atendida no Hospital Moacyr do Carmo e recebeu alta médica;

Um rapaz (identidade não divulgado), de 27 anos, atingido no braço no HFB;

Outro homem de 27 anos, atingido no quadril, atendido no HFB, e está sob escolta da polícia.

Cidade parada

Com a principal via expressa fechada por mais de duas horas, o trânsito ficou caótico, e trabalhadores tiveram dificuldade de chegar em seus empregos.

Aém disso, escolas foram fechadas e unidades de saúde também fecharam.