Solange Ribeiro destaca avanços do ESG e inclusão no setor elétrico

COP30 Brasil - Foto: LUDOVIC MARIN

Entrevista exclusiva No stand do Pacto Global da Onu, com a querida Solange Ribeiro, atualmente é vice-presidente do Pacto Global das Nações Unidas, além de membro do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

Solange Ribeiro, vice-presidente de Regulação, Institucional e Sustentabilidade.

Com mais de 20 anos no setor elétrico, a executiva é uma inspiração feminina na área da engenharia elétrica. Formada em engenheira elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com mestrado na Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), fez parte do conselho administrativo do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

"Escola de eletricistas para mulheres, onde nos preparamos as mesmas para o emprego, e quando elas finalizam o cusrso, 75% já tem um emprego garantido em uma empresa e isso é um grande compromisso nosso.", ressaltou Solange.

Com as mudanças climáticas, o setor elétrico vivencia desafios na sua atuação e o ESG (Ambiental, Social e Governança) chega para conscientizar a importância da sustentabilidade no setor de energia, para caminhar a um futuro energético seguro e responsável. Com seus anos de experiência, Solange é uma grande entusiasta das práticas de ESG no setor elétrico.

"Aqui na COP houve o primeiro financiamento do Banco Europeu de Investimento de 300 milhões de euros, quase R$ 2 bi, para implementar melhorias na rede elétrica da Bahia, implementar novas linhas e trabalhar na digitalização."

*Georges Humbert é corresponde especial do Grupo A TARDE na COP 30, em Belém, PA.