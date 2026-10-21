STF acaba com idade mínima para aposentadoria especial; veja quem tem direito

A aposentadoria especial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou por uma mudança importante após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a exigência de idade mínima para trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. Com a decisão, segurados que exercem atividades prejudiciais podem ter acesso ao benefício sem precisar atingir os 55, 58 ou 60 anos previstos na Reforma da Previdência de 2019.

O entendimento foi firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.309, apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI). A análise foi concluída em junho de 2026, e o acórdão foi publicado em outubro, oficializando os fundamentos da decisão. O resultado, porém, não significa que todos os trabalhadores expostos a riscos terão direito automático à aposentadoria.

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A comprovação do tempo de atividade especial continua sendo indispensável, assim como o cumprimento dos demais critérios previdenciários aplicáveis a cada segurado. As regras também variam conforme a data de entrada no sistema do INSS.

O que muda na aposentadoria especial?

A aposentadoria especial é destinada a trabalhadores que exercem atividades com exposição efetiva a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Entre os exemplos estão o contato com determinados produtos químicos, a exposição a ruídos excessivos e o trabalho sujeito a agentes biológicos.

Antes da decisão do STF, a Reforma da Previdência estabelecia idades mínimas para quem ingressou no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) após a mudança de 2019. A exigência variava conforme o tempo mínimo de atividade especial.

Com o afastamento desse requisito, a idade deixa de ser uma barreira para os segurados abrangidos pela regra considerada inconstitucional. A decisão preserva, contudo, a exigência de comprovação da exposição aos agentes nocivos durante o período previsto na legislação.

O entendimento do Supremo considera que obrigar o trabalhador a permanecer em uma atividade prejudicial à saúde, mesmo depois de cumprir o tempo de exposição exigido, contraria a finalidade protetiva da aposentadoria especial.

Quem pode ter direito ao benefício?

A decisão pode beneficiar trabalhadores que comprovem o exercício de atividades especiais durante o período mínimo exigido pela Previdência Social. O tempo necessário varia de acordo com o tipo de exposição e as condições da atividade profissional.

As regras preveem períodos mínimos de 15, 20 ou 25 anos de atividade especial. A classificação depende dos agentes nocivos e das condições de trabalho reconhecidas pela legislação previdenciária.

Para comprovar esse histórico, um dos principais documentos é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Ele reúne informações sobre as atividades exercidas, o ambiente profissional e os agentes aos quais o trabalhador esteve exposto.

Por isso, antes de solicitar a aposentadoria, é importante conferir se o PPP está correto e se as informações correspondem às condições reais de trabalho. Outros documentos e registros profissionais também podem ser necessários, conforme o caso.

E quem já contribuía antes da Reforma da Previdência?



Para quem já estava filiado ao INSS antes de 13 de novembro de 2019, é necessário observar as regras de transição estabelecidas pela Reforma da Previdência.

Uma dessas regras utiliza um sistema de pontos, que considera a soma da idade com o tempo de contribuição. Além de atingir a pontuação exigida para sua situação, o segurado precisa cumprir o período mínimo de atividade especial.

A decisão do STF afastou a idade mínima prevista na regra permanente para os segurados abrangidos pelo julgamento. Isso não significa, porém, que todas as exigências aplicáveis aos trabalhadores que já contribuíam antes da reforma tenham sido eliminadas.

Por esse motivo, quem pretende solicitar o benefício deve verificar qual regra previdenciária se aplica ao seu histórico de contribuições e se os requisitos necessários já foram cumpridos.

Quais regras continuam valendo?

A decisão não derrubou integralmente a Reforma da Previdência de 2019. O STF afastou a exigência de idade mínima prevista para a aposentadoria especial, mas manteve outras disposições questionadas na mesma ação.

Entre os principais pontos que continuam valendo estão:

Tempo de atividade especial: o trabalhador precisa comprovar 15, 20 ou 25 anos de exposição, conforme a atividade e os critérios previdenciários aplicáveis.

o trabalhador precisa comprovar 15, 20 ou 25 anos de exposição, conforme a atividade e os critérios previdenciários aplicáveis. Comprovação dos riscos: não basta exercer determinada profissão. É necessário demonstrar a exposição efetiva a agentes nocivos, conforme as exigências legais.

não basta exercer determinada profissão. É necessário demonstrar a exposição efetiva a agentes nocivos, conforme as exigências legais. Cálculo do benefício: os critérios de cálculo estabelecidos pela Reforma da Previdência continuam válidos.

os critérios de cálculo estabelecidos pela Reforma da Previdência continuam válidos. Conversão do tempo especial em comum: permanece a proibição de converter períodos trabalhados em condições especiais em tempo comum quando realizados a partir de 13 de novembro de 2019. A conversão de períodos anteriores a essa data continua sujeita às regras aplicáveis.

Assim, o fim da idade mínima não elimina a análise do histórico profissional, das contribuições e dos documentos apresentados ao INSS.

Quem teve a aposentadoria negada pode pedir uma nova análise?

Trabalhadores que tiveram o pedido de aposentadoria especial negado por não atingirem a idade mínima podem verificar se a decisão do STF se aplica à situação deles.

Dependendo do caso, pode ser possível apresentar um novo requerimento administrativo, recorrer de uma decisão ou avaliar a revisão de um pedido anterior. A alternativa adequada depende dos motivos da negativa, da fase do processo e dos prazos aplicáveis.

O segurado pode consultar o histórico do benefício e os serviços disponíveis no site ou aplicativo Meu INSS. É importante conferir os documentos apresentados no pedido original e identificar se o indeferimento ocorreu exclusivamente pela idade ou se houve outros impedimentos.

A decisão do Supremo não garante a concessão automática. O direito ao benefício ainda depende do enquadramento nas regras previdenciárias e da comprovação dos requisitos necessários.

Como solicitar a aposentadoria especial pelo Meu INSS?

Quem acredita ter direito ao benefício pode iniciar a consulta pelos canais oficiais da Previdência Social. Antes de fazer o pedido, vale organizar os documentos que comprovam o tempo de contribuição e as condições de trabalho.

Veja os principais cuidados:

Consulte o histórico de contribuições: confira os vínculos empregatícios e os períodos registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

confira os vínculos empregatícios e os períodos registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Reúna os documentos profissionais: verifique o PPP e outros registros que possam comprovar a exposição a agentes nocivos.

verifique o PPP e outros registros que possam comprovar a exposição a agentes nocivos. Confira o tempo de atividade especial: identifique se o período exigido para a sua situação já foi cumprido.

identifique se o período exigido para a sua situação já foi cumprido. Verifique a regra aplicável: considere a data de filiação ao INSS e as exigências que continuam válidas para o seu caso.

considere a data de filiação ao INSS e as exigências que continuam válidas para o seu caso. Acesse o Meu INSS: entre no site ou aplicativo oficial, consulte os serviços disponíveis e siga as orientações para solicitar o benefício.

Trabalhadores devem ficar atentos a golpes



Mudanças nas regras previdenciárias também podem ser usadas por criminosos para tentar obter dinheiro ou dados pessoais de segurados.

Desconfie de mensagens que prometem aposentadoria garantida, cobram taxas para liberar benefícios ou solicitam senhas e informações pessoais por telefone e aplicativos de mensagens.

Para acompanhar pedidos, consultar direitos e buscar orientações, utilize os canais oficiais do INSS. A decisão do STF representa uma mudança relevante para trabalhadores expostos a agentes nocivos, mas cada solicitação continua sujeita à análise dos requisitos legais.