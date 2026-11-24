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A Lua cheia desta terça-feira, 24, será considerada uma superlua. O fenômeno ocorrerá às 11h53, no horário de Brasília, mas a melhor oportunidade para observá-lo será depois do pôr do Sol.

A superlua acontece quando a fase cheia do satélite coincide com um período em que a Lua está mais próxima da Terra. Nessa condição, ela pode parecer um pouco maior e mais brilhante do que o habitual.

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A Lua estará a 360.768 quilômetros da Terra no momento da fase cheia. A maior aproximação vai acontecer na quarta-feira, 25, às 18h02.

São quantas superluas por ano?

Segundo a Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos EUA), a superlua desta terça-feira será a primeira de uma sequência de três eventos consecutivos, segundo a Nasa. Os próximos estão previstos para dezembro e janeiro de 2027.

Em média, as superluas são registradas de três a quatro vezes por ano. Elas costumam ocorrer em meses seguidos.

Como observar a superlua?

Para ver o fenômeno, não será necessário usar telescópios ou binóculos. Basta procurar um local com boa visibilidade do céu.

Como o momento exato da Lua cheia acontecerá durante o dia no Brasil, a melhor oportunidade será depois do pôr do Sol, quando o satélite aparecer no horizonte leste.

De acordo com a astrônoma Josina Oliveira do Nascimento, do Observatório Nacional (ON), observar a Lua próxima ao horizonte pode tornar a experiência ainda mais interessante.

Ela explicou que, por questões de ilusão de ótica, “quando a gente olha a Lua próxima do horizonte, ela parece ainda maior”.

O efeito faz com que o satélite pareça maior quando está perto de elementos da paisagem, como prédios e árvores.

A Nasa explicou que essa impressão também ocorre em luas cheias comuns e não depende da distância real da Lua em relação à Terra.

Ao nascer, o satélite também poderá apresentar tons amarelados ou avermelhados devido à passagem de sua luz pela atmosfera.

O que torna uma Lua cheia em uma superlua?

É importante pontuar que a órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito. Ela tem um formato ligeiramente alongado, o que faz o satélite ficar mais perto do nosso planeta em alguns momentos e mais longe em outros.

O ponto de maior aproximação é chamado de perigeu. Quando a Lua cheia acontece perto desse ponto, tem a chamada superlua. No entanto, não existe uma definição oficial e única para o fenômeno.

Algumas classificações consideram apenas as luas cheias que ocorrem a menos de 360 mil quilômetros da Terra. Outras, porém, exigem que a fase cheia aconteça até 12 horas antes ou depois do perigeu.

A regra adotada pela Nasa é diferente, pois considera superlua quando a fase cheia acontece num período em que o satélite está entre os 10% de menores distâncias possíveis da Terra.

A superlua desta terça-feira atende apenas a esse último critério, já que ocorrerá cerca de 30 horas antes do perigeu.

Superlua pode pode parecer até 14% maior

Uma superlua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que uma Lua cheia que acontece quando o satélite está no ponto mais distante da Terra.

Entretanto, a diferença nem sempre é facilmente percebida a olho nu, especialmente por quem não acompanha regularmente as mudanças na aparência da Lua.

O aumento de brilho também varia conforme as condições de observação, como a presença de nuvens e a iluminação das cidades.

Quando acontece a próxima superlua?

A próxima superlua acontecerá em 23 de dezembro, às 22h28, no horário de Brasília, quando a Lua estará a aproximadamente 356,7 mil quilômetros do planeta.