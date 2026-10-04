Suspeita de bomba fecha estação de metrô e mobiliza policiais

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Uma mala deixada próxima à linha de bloqueio levou ao fechamento temporário da estação Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, na noite deste sábado, 3.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que vistoriaram o objeto diante da possibilidade de risco. Após a inspeção, os agentes constataram que não havia material suspeito, e a estação foi reaberta aos passageiros.

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Mala abandonada mobilizou equipes de segurança

A ocorrência começou por volta das 21h20, quando a concessionária Motiva isolou a área e suspendeu temporariamente o atendimento na estação. Durante a interdição, os trens da Linha 4-Amarela continuaram circulando, mas não paravam em Higienópolis-Mackenzie.

A presença da mala exigiu a atuação das equipes de segurança e dos policiais para verificar se havia algum material perigoso no interior do objeto. Enquanto a situação era apurada, os passageiros precisaram utilizar alternativas para seguir viagem.

Ônibus foram acionados durante a interdição

Para minimizar os impactos no deslocamento dos usuários, a concessionária acionou a Operação Paese, com ônibus no trecho entre as estações Paulista e República. Equipes de segurança também permaneceram no local para orientar os passageiros durante o bloqueio.

Apesar da ocorrência, as demais estações da Linha 4-Amarela, entre Luz e Vila Sônia, continuaram funcionando normalmente. A interdição ficou restrita à estação Higienópolis-Mackenzie.

Estação foi liberada após vistoria do Gate

A inspeção realizada pela Polícia Militar e pelo Gate descartou a presença de material suspeito ou qualquer outra anormalidade na mala. Segundo as informações divulgadas pela concessionária, o atendimento do grupo especializado foi encerrado por volta das 22h41.

Às 22h50, a Motiva confirmou a liberação da estação para os passageiros. Com o fim da ocorrência, os trens voltaram a realizar paradas em Higienópolis-Mackenzie, e a circulação foi normalizada.

A Operação Paese também foi encerrada após a retomada do serviço. A concessionária informou que suas equipes acompanharam a ocorrência e prestaram suporte aos usuários durante o período de interdição, sem que fosse necessário interromper o funcionamento das demais estações da linha.