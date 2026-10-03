Furgão com material radioativo é roubado em rodovia de São Paulo

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Um furgão que transportava uma carga de material radioativo para uso médico foi roubado na última quinta-feira, 1, na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Vila Maria, zona norte de São Paulo.

O veículo levava Actínio-225, substância utilizada em tratamentos médicos e avaliada em R$ 30 mil. O caso é acompanhado pela Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), que trabalha para localizar o automóvel e recuperar a carga.

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Motorista foi mantido refém

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista, de 58 anos, foi abordado por quatro criminosos por volta das 22h, pouco depois de carregar o furgão.

Dois suspeitos estavam em um carro e outros dois ocupavam uma motocicleta. Após o roubo, o homem foi mantido como refém até a manhã de sexta-feira, 2.

A vítima acabou libertada nas proximidades da Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, zona leste da capital paulista.

O veículo roubado é um Citroën Jumpy-Furgão, de placa GGJ3G06. O automóvel possui identificação com o símbolo internacional de radiação.

Símbolo internacional de radiação. - Foto: Divulgação | Magnific

Partes do veículo foram encontradas

Inicialmente, a ANSN informou que o crime teria acontecido em Guarulhos, na Grande São Paulo. A informação, porém, foi corrigida posteriormente pela polícia.

De acordo com a autoridade, partes do furgão foram localizadas em um desmanche graças ao sistema de rastreamento. O veículo completo e a carga de Actínio-225, no entanto, ainda não foram encontrados.

Modelo do furgão roubado com material radioativo - Foto: Divulgação | Citroen

A ocorrência foi registrada como roubo no 2º Distrito Policial de Guarulhos.

ANSN alerta sobre embalagem

A ANSN informou que a embalagem utilizada para transportar o material radioativo não oferece perigo enquanto permanece fechada. O risco ocorre caso o recipiente seja aberto e haja contato direto com a substância.

"Da forma como está acondicionada, essa quantidade de material radiativo não é perigosa. Contudo, se o volume for aberto, o contato com o material radioativo poderá levar a exposições não justificáveis à radiação", informou a autoridade.

O que fazer caso o material seja encontrado

A orientação da ANSN é para que ninguém toque, abra ou manipule o veículo ou a embalagem que contenha o material radioativo.

Caso o furgão ou a carga sejam localizados, a recomendação é isolar imediatamente a área e acionar as autoridades pelos telefones de emergência do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) e da ANSN: