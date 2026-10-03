Mulher compra presente de R$ 100 e descobre que item será lembrancinha

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Uma pedagoga passou por uma situação inusitada ao escolher um presente para o aniversário do filho do chefe. Depois de gastar R$ 100 em um brinquedo, ela descobriu que um item praticamente igual seria entregue aos convidados como lembrança da festa.

O caso foi contado por Anne Medeiros em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira, 1º, que rapidamente viralizou. A publicação já ultrapassou 1,8 milhão de visualizações e 3.207 comentários.

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Presente escolhido tinha relação com o tema da festa

Anne contou que estava procurando o que comprar para o aniversariante quando encontrou uma lousa mágica inspirada na Lilypad, personagem de “Toy Story 5”. O brinquedo permite que a criança escreva e apague e custou R$ 100.

Como o filme seria o tema da festa, ela decidiu confirmar com a mãe do menino se ele já tinha o item antes de comprar.

A resposta, porém, trouxe uma surpresa.

A mãe contou que a criança ainda não tinha o brinquedo, mas revelou que todos os convidados receberiam um brinde relacionado à Lilypad.

Foi aí que Anne percebeu a coincidência.

“Juro, o presente que eu comprei pra dar pra ele, eles vão dar de brinde, você tá entendendo?”, contou ao marido no vídeo.

Diante da situação, ela ainda brincou que poderia entregar apenas o papel de presente, já que aquilo o aniversariante ainda não tinha.

Ela decidiu manter o presente



Mesmo com a descoberta, Anne não pretende trocar o item.

A pedagoga explicou que é amiga próxima do chefe e da esposa e afirmou que vai levar o presente para a festa porque acredita que o menino vai gostar.

Depois que o vídeo viralizou, a esposa do chefe tentou tranquilizá-la e explicou que o brinde será menor e mais simples, apenas fazendo referência à personagem.

Ainda assim, a situação continuou rendendo risadas.

Anne brincou que, diante da coincidência, poderia até cantar ou fazer uma apresentação durante a festa em vez de entregar o presente.

Brinquedo pode não ser o único igual na festa

A pedagoga também acredita que existe a possibilidade de o aniversariante receber outros brinquedos semelhantes durante a comemoração.

Segundo ela, algumas sugestões dadas pelos internautas não funcionariam nesse caso. Isso porque o menino já tem todos os livros, já que o pai trabalha em uma editora.

Outra sugestão mencionada foi um kit para montar o Garfinho, outro personagem de “Toy Story”. O problema é que a própria festa terá uma oficina para que todas as crianças produzam o personagem.

Situação parecida também aconteceu com outro convidado

A história de Anne fez outros usuários das redes sociais lembrarem de situações semelhantes.

Uma pessoa contou que foi convidada para um aniversário com churrasco e recebeu a informação de que a comemoração seria simples. Como sabia que o aniversariante gostava de carrinhos da Hot Wheels, decidiu comprar um kit com cinco veículos.

Na festa, porém, veio a surpresa: a lembrancinha entregue aos convidados era justamente um carrinho da Hot Wheels.