TECNOLOGIA
Google aperta regras para aplicativos no Brasil; entenda
Nova regra começou a valer em quatro países e exige que desenvolvedores sejam verificados
A Google começou a restringir a instalação de aplicativos fora da Play Store em aparelhos com sistema Android. A mudança entrou em vigor na quarta-feira (30) e tem como objetivo dificultar crimes digitais, incluindo golpes e roubo de identidade.
Com a nova regra, desenvolvedores precisam passar por um processo de verificação junto à empresa para distribuir seus aplicativos ou disponibilizar atualizações em plataformas certificadas.
A medida começou a valer no Brasil, Indonésia, Singapura e Tailândia.
Quais lojas estão autorizadas?
O novo sistema permite que os aplicativos sejam distribuídos pela Google Play ou por plataformas de distribuição que tenham certificação da empresa.
Entre as lojas já habilitadas estão:
- HONOR App Market;
- OPPO App Market;
- Galaxy Store;
- Palm Store;
- V-Appstore;
- Xiaomi GetApps.
Para outros desenvolvedores, será necessário realizar um cadastro prévio como criador verificado para disponibilizar aplicativos próprios ou atualizações.
Apesar da mudança, a distribuição por lojas externas ou diretamente por meio de arquivos APK (Android Package Kit) ainda não é afetada neste momento.
Google aponta risco maior fora da Play Store
Segundo a Google, são identificadas 90 vezes mais ameaças em fontes alternativas de download do que na própria Google Play.
A empresa afirma que o objetivo da mudança é dificultar a atuação de criminosos que utilizam fontes alternativas para distribuir aplicativos maliciosos.
A medida também busca reduzir o uso de identidades anônimas na publicação de aplicativos e atualizações que possam representar riscos aos usuários.
A expectativa do Google é ampliar o sistema para todos os dispositivos Android no mundo ao longo de 2027.
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Quem será afetado pela mudança?
Para a maioria dos usuários, a alteração não deve provocar mudanças perceptíveis no uso cotidiano do celular.
O principal impacto será para os desenvolvedores de aplicativos, que terão de passar pelo processo de verificação do Google para distribuir seus produtos.
O procedimento pode ser realizado por meio dos painéis Play Console e Android Developer Console.
Há opção para projetos pessoais e estudantis
O Google também disponibiliza contas de distribuição limitada destinadas a projetos pessoais e estudantis.
Nessas situações, o processo de verificação é gratuito e não exige o envio de documentos de identidade.
Também existe a possibilidade de compartilhar os aplicativos com até 20 dispositivos.