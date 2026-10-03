Google aperta regras para aplicativos no Brasil; entenda

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A Google começou a restringir a instalação de aplicativos fora da Play Store em aparelhos com sistema Android. A mudança entrou em vigor na quarta-feira (30) e tem como objetivo dificultar crimes digitais, incluindo golpes e roubo de identidade.

Com a nova regra, desenvolvedores precisam passar por um processo de verificação junto à empresa para distribuir seus aplicativos ou disponibilizar atualizações em plataformas certificadas.

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A medida começou a valer no Brasil, Indonésia, Singapura e Tailândia.

Quais lojas estão autorizadas?

O novo sistema permite que os aplicativos sejam distribuídos pela Google Play ou por plataformas de distribuição que tenham certificação da empresa.

Entre as lojas já habilitadas estão:

HONOR App Market;

OPPO App Market;

Galaxy Store;

Palm Store;

V-Appstore;

Xiaomi GetApps.

Para outros desenvolvedores, será necessário realizar um cadastro prévio como criador verificado para disponibilizar aplicativos próprios ou atualizações.

Apesar da mudança, a distribuição por lojas externas ou diretamente por meio de arquivos APK (Android Package Kit) ainda não é afetada neste momento.

Google - Foto: Ilustratativa | Magnific

Google aponta risco maior fora da Play Store

Segundo a Google, são identificadas 90 vezes mais ameaças em fontes alternativas de download do que na própria Google Play.

A empresa afirma que o objetivo da mudança é dificultar a atuação de criminosos que utilizam fontes alternativas para distribuir aplicativos maliciosos.

A medida também busca reduzir o uso de identidades anônimas na publicação de aplicativos e atualizações que possam representar riscos aos usuários.

A expectativa do Google é ampliar o sistema para todos os dispositivos Android no mundo ao longo de 2027.

Quem será afetado pela mudança?

Para a maioria dos usuários, a alteração não deve provocar mudanças perceptíveis no uso cotidiano do celular.

O principal impacto será para os desenvolvedores de aplicativos, que terão de passar pelo processo de verificação do Google para distribuir seus produtos.

O procedimento pode ser realizado por meio dos painéis Play Console e Android Developer Console.

Google - Foto: LOIC VENANCE

Há opção para projetos pessoais e estudantis

O Google também disponibiliza contas de distribuição limitada destinadas a projetos pessoais e estudantis.

Nessas situações, o processo de verificação é gratuito e não exige o envio de documentos de identidade.

Também existe a possibilidade de compartilhar os aplicativos com até 20 dispositivos.