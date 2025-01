“Tenho homens lá”, disse jovem que planejou atentado em Brasília

Lucas Ribeiro Leitão, ameaçava fazer um ataque a Brasília foi preso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Detido por planejar um atentado em Brasília, o corretor de imóveis, Lucas Ribeiro Leitão, de 30 anos, chegou a dizer que tinha “soldados dispostos para a batalha”. Ele foi preso preventivamente no domingo, 29, na Bahia, próximo à divisa com Goiás, por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (DPCev) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

“Na virada do ano, a gente vai envadir (sic) a cidade! Já tenho homens meus lá dispostos para a batalha! Vamos pisar na cabeça da serpente”, escreveu Lucas em uma postagem nas redes sociais.

A polícia ainda investiga se ele teve ajuda de alguém, porém, até o momento, não há indícios de que ele faria parte de um grupo criminoso. Lucas saiu de Fortaleza, no Ceará, rumo a Brasília, sozinho, pegando carona em caminhões.

De acordo com a coluna Na Mira, do portal Metrópoles, a família de Lucas foi ouvida de forma extraoficial e relatou que ele apresentava sinais de surto psicótico há meses e precisava ser tratado.