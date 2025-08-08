BRASIL
TikTok lança primeiro concurso literário com prêmios de até R$ 320 mil
Inscrições vão de 11 a 30 de agosto e vencedores terão seus livros publicados
Por Isabela Cardoso
O TikTok anunciou o lançamento de seu primeiro concurso literário no Brasil, o “Livros do Futuro”, que promete descobrir e impulsionar autores independentes da literatura nacional. As inscrições abrem na próxima segunda-feira, 11, e seguem até 30 de agosto pelo site oficial.
Em parceria com as editoras Globo Livros, HarperCollins Brasil e Record, a competição selecionará três obras inéditas – uma em cada gênero: romance jovem adulto, suspense e fantasia. Os vencedores terão seus livros publicados a partir de fevereiro de 2026 e receberão R$ 10 mil de adiantamento de royalties, além de R$ 300 mil destinados à divulgação das obras no TikTok e em outros canais.
Segundo Carol Baracat, diretora de Marketing do TikTok nas Américas, o projeto é uma evolução natural da comunidade BookTok, responsável por transformar leitores em influenciadores e criar fenômenos literários no Brasil.
“Com o ‘Livros do Futuro’, eliminamos a fronteira entre plataforma e mercado editorial, levando a comunidade BookTok para dentro do setor. Assim, reconhecemos o potencial de revelar e impulsionar novos talentos, permitindo que esses autores encontrem seu público e cresçam com o engajamento da comunidade a seu favor”, afirma.
Como participar do concurso “Livros do Futuro”
O concurso será dividido em três fases:
Fase 1 – Inscrição (11 a 30 de agosto)
- Cadastro no site livrosdofuturo.com
- Envio de uma sinopse em PDF, de 1.000 a 1.500 palavras
- Seleção de 50 semifinalistas por gênero pelas editoras
Fase 2 – Votação no TikTok (29 de setembro a 11 de outubro)
- Semifinalistas devem postar vídeo apresentando a ideia do livro
- Votação pública define 20 autores por gênero
Fase 3 – Avaliação final (15 de outubro a 1º de novembro)
- Envio do manuscrito completo, entre 30 mil e 100 mil palavras
- Júri formado por representantes das editoras, autores convidados e criadores do BookTok
- Anúncio dos vencedores: 12 de janeiro de 2026
Prêmios para os vencedores
- Publicação da obra por uma das editoras parceiras
- R$ 10 mil de adiantamento de royalties
- R$ 10 mil extras como incentivo imediato
- Mais de R$ 300 mil em ações de divulgação
- Destaque no TikTok durante o lançamento oficial
Quem pode se inscrever
- Brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior
- Não é exigido número mínimo de seguidores
- Obras inéditas e originais, em português
- Coautoria permitida (até dois autores)
- Proibido uso de conteúdo gerado por IA ou material que viole direitos autorais
BookTok como vitrine literária
O BookTok já é responsável por alavancar vendas e dar visibilidade a novos e antigos autores. Apenas nos últimos seis meses, as buscas sobre livros no TikTok dobraram no Brasil. Fenômenos como Assistente do Vilão, publicado pela Globo Livros, e Um milhão de finais felizes, da mesma editora, ganharam fôlego com a comunidade.
Para Paula Drummond, editora do selo Alt, “a influência do TikTok vai além da demanda: ela redefine capas, formatos e aproxima o produto do leitor. Estar no ‘Livros do Futuro’ é entender como o público consome e cria tendências literárias hoje”.
Leonora, diretora executiva da HarperCollins Brasil, reforça que a união entre literatura e redes sociais “amplia horizontes narrativos e inspira uma nova geração de leitores e escritores”. Já Rafaella Machado, da Galera Record, lembra que “comunidades como o BookTok movimentam leitores e criam fenômenos literários, tornando natural a parceria para encontrar o próximo grande nome da literatura jovem”.
Com a força do TikTok e o apoio das editoras, o “Livros do Futuro” promete se tornar um marco para autores brasileiros que sonham em transformar suas histórias em sucesso editorial.
