TikTok lança primeiro concurso literário com prêmios de até R$ 320 mil

A competição selecionará três obras inéditas - Foto: Foto: Ilustrativa | Freepik

O TikTok anunciou o lançamento de seu primeiro concurso literário no Brasil, o “Livros do Futuro”, que promete descobrir e impulsionar autores independentes da literatura nacional. As inscrições abrem na próxima segunda-feira, 11, e seguem até 30 de agosto pelo site oficial.

Em parceria com as editoras Globo Livros, HarperCollins Brasil e Record, a competição selecionará três obras inéditas – uma em cada gênero: romance jovem adulto, suspense e fantasia. Os vencedores terão seus livros publicados a partir de fevereiro de 2026 e receberão R$ 10 mil de adiantamento de royalties, além de R$ 300 mil destinados à divulgação das obras no TikTok e em outros canais.

Segundo Carol Baracat, diretora de Marketing do TikTok nas Américas, o projeto é uma evolução natural da comunidade BookTok, responsável por transformar leitores em influenciadores e criar fenômenos literários no Brasil.

“Com o ‘Livros do Futuro’, eliminamos a fronteira entre plataforma e mercado editorial, levando a comunidade BookTok para dentro do setor. Assim, reconhecemos o potencial de revelar e impulsionar novos talentos, permitindo que esses autores encontrem seu público e cresçam com o engajamento da comunidade a seu favor”, afirma.

Como participar do concurso “Livros do Futuro”

O concurso será dividido em três fases:

Fase 1 – Inscrição (11 a 30 de agosto)

Cadastro no site livrosdofuturo.com

Envio de uma sinopse em PDF, de 1.000 a 1.500 palavras

Seleção de 50 semifinalistas por gênero pelas editoras

Fase 2 – Votação no TikTok (29 de setembro a 11 de outubro)

Semifinalistas devem postar vídeo apresentando a ideia do livro

Votação pública define 20 autores por gênero

Fase 3 – Avaliação final (15 de outubro a 1º de novembro)

Envio do manuscrito completo, entre 30 mil e 100 mil palavras

Júri formado por representantes das editoras, autores convidados e criadores do BookTok

Anúncio dos vencedores: 12 de janeiro de 2026

Prêmios para os vencedores

Publicação da obra por uma das editoras parceiras

R$ 10 mil de adiantamento de royalties

R$ 10 mil extras como incentivo imediato

Mais de R$ 300 mil em ações de divulgação

Destaque no TikTok durante o lançamento oficial

Quem pode se inscrever

Brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior

Não é exigido número mínimo de seguidores

Obras inéditas e originais, em português

Coautoria permitida (até dois autores)

Proibido uso de conteúdo gerado por IA ou material que viole direitos autorais

BookTok como vitrine literária

O BookTok já é responsável por alavancar vendas e dar visibilidade a novos e antigos autores. Apenas nos últimos seis meses, as buscas sobre livros no TikTok dobraram no Brasil. Fenômenos como Assistente do Vilão, publicado pela Globo Livros, e Um milhão de finais felizes, da mesma editora, ganharam fôlego com a comunidade.

Para Paula Drummond, editora do selo Alt, “a influência do TikTok vai além da demanda: ela redefine capas, formatos e aproxima o produto do leitor. Estar no ‘Livros do Futuro’ é entender como o público consome e cria tendências literárias hoje”.

Leonora, diretora executiva da HarperCollins Brasil, reforça que a união entre literatura e redes sociais “amplia horizontes narrativos e inspira uma nova geração de leitores e escritores”. Já Rafaella Machado, da Galera Record, lembra que “comunidades como o BookTok movimentam leitores e criam fenômenos literários, tornando natural a parceria para encontrar o próximo grande nome da literatura jovem”.

Com a força do TikTok e o apoio das editoras, o “Livros do Futuro” promete se tornar um marco para autores brasileiros que sonham em transformar suas histórias em sucesso editorial.