ABONO SALARIAL
Trabalhadores ainda podem sacar até R$ 1.621 do PIS/Pasep; veja prazo
Benefício é pago de acordo com a quantidade de meses trabalhados
Trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep ainda podem sacar até R$ 1.621 em 2026. Os valores referentes ao ano-base 2024 ficam disponíveis para retirada até o dia 30 de dezembro.
O benefício é pago de acordo com a quantidade de meses trabalhados no período e pode chegar ao valor de um salário mínimo.
O calendário deste ano contempla os trabalhadores que receberam remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024 e atendem aos demais critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Quem tem direito ao PIS/Pasep em 2026?
Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos, são eles:
- Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024;
- Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base;
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro emprego;
- Ter trabalhado para empregador que contribui para o PIS ou Pasep;
- Ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial até 13 de outubro de 2025.
Leia Também:
Qual o valor do abono salarial?
O valor do PIS/Pasep é calculado proporcionalmente ao tempo trabalhado durante o ano-base 2024. A quantia corresponde a 1/12 do salário mínimo de 2026, de R$ 1.621, multiplicado pelo número de meses trabalhados.
Confira os valores:
- 1 mês trabalhado: R$ 136;
- 2 meses trabalhados: R$ 271;
- 3 meses trabalhados: R$ 406;
- 4 meses trabalhados: R$ 541;
- 5 meses trabalhados: R$ 675;
- 6 meses trabalhados: R$ 811;
- 7 meses trabalhados: R$ 946;
- 8 meses trabalhados: R$ 1.081;
- 9 meses trabalhados: R$ 1.216;
- 10 meses trabalhados: R$ 1.351;
- 11 meses trabalhados: R$ 1.486;
- 12 meses trabalhados: R$ 1.621.
Como consultar se tenho direito ao PIS/Pasep?
Os trabalhadores podem consultar as informações sobre o abono salarial pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.
Também é possível buscar atendimento pela Central Alô Trabalho, no telefone 158. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, exceto feriados nacionais.
Onde receber o abono salarial?
O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, segundo o vínculo do trabalhador.
- Caixa Econômica Federal (PIS): o valor pode ser depositado em conta corrente, poupança ou conta digital. Também é possível receber pelo aplicativo Caixa Tem, em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou diretamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com foto.
- Banco do Brasil (Pasep): o pagamento pode ser realizado por crédito em conta, transferência via TED, Pix ou diretamente no caixa das agências.