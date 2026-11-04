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ABONO SALARIAL

Trabalhadores ainda podem sacar até R$ 1.621 do PIS/Pasep; veja prazo

Benefício é pago de acordo com a quantidade de meses trabalhados

Sara Santos
Por
Pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil
Pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil - Foto: Divulgação | Caixa Econômica Federal

Trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep ainda podem sacar até R$ 1.621 em 2026. Os valores referentes ao ano-base 2024 ficam disponíveis para retirada até o dia 30 de dezembro.

O benefício é pago de acordo com a quantidade de meses trabalhados no período e pode chegar ao valor de um salário mínimo.

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O calendário deste ano contempla os trabalhadores que receberam remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024 e atendem aos demais critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Quem tem direito ao PIS/Pasep em 2026?

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos, são eles:

  • Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024;
  • Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base;
  • Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro emprego;
  • Ter trabalhado para empregador que contribui para o PIS ou Pasep;
  • Ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial até 13 de outubro de 2025.

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Qual o valor do abono salarial?

O valor do PIS/Pasep é calculado proporcionalmente ao tempo trabalhado durante o ano-base 2024. A quantia corresponde a 1/12 do salário mínimo de 2026, de R$ 1.621, multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Confira os valores:

  • 1 mês trabalhado: R$ 136;
  • 2 meses trabalhados: R$ 271;
  • 3 meses trabalhados: R$ 406;
  • 4 meses trabalhados: R$ 541;
  • 5 meses trabalhados: R$ 675;
  • 6 meses trabalhados: R$ 811;
  • 7 meses trabalhados: R$ 946;
  • 8 meses trabalhados: R$ 1.081;
  • 9 meses trabalhados: R$ 1.216;
  • 10 meses trabalhados: R$ 1.351;
  • 11 meses trabalhados: R$ 1.486;
  • 12 meses trabalhados: R$ 1.621.

Como consultar se tenho direito ao PIS/Pasep?

Os trabalhadores podem consultar as informações sobre o abono salarial pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Também é possível buscar atendimento pela Central Alô Trabalho, no telefone 158. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, exceto feriados nacionais.

Onde receber o abono salarial?

O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, segundo o vínculo do trabalhador.

  • Caixa Econômica Federal (PIS): o valor pode ser depositado em conta corrente, poupança ou conta digital. Também é possível receber pelo aplicativo Caixa Tem, em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou diretamente nas agências, mediante apresentação de documento oficial com foto.
  • Banco do Brasil (Pasep): o pagamento pode ser realizado por crédito em conta, transferência via TED, Pix ou diretamente no caixa das agências.
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Tags

abono salarial caixa econômica federal pis/pasep

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