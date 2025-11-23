Menu
HOME > BRASIL
RJ

Trágedia! Homem morre após cair de altura superior a 30 metros

Caso aconteceu no Pico do Tijuca Mirim, na Floresta da Tijuca

João Grassi

Por João Grassi

23/11/2025 - 18:05 h
Paulo Fernando Bandeira da Silva morreu aos 61 anos
Paulo Fernando Bandeira da Silva morreu aos 61 anos

Um advogado identificado como Paulo Fernando Bandeira da Silva, de 61 anos, morreu após cair de uma altura de mais de 30 metros em uma trilha do Pico do Tijuca Mirim, na Floresta da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. O parque confirmou o óbito.

Em nota, o Parque da Tijuca informou que os visitantes são responsáveis pela própria segurança e que devem se manter dentro de trilhas sinalizadas. Além disso, recomendam utilizar calçados adequados e avaliando os riscos das atividades.

De acordo com o UOL, o local da queda é área natural sem guarda-corpo. A administração do Parque Nacional da Tijuca explicou não há qualquer estrutura construída ali e lamentou a morte de Paulo Fernando.

Tentativa de socorro

A chegada do socorro aconteceu por volta das 10h30, cerca de 40 minutos após a queda do advogado. O corpo dele estava em área de mata fechada e foi retirado de helicóptero após quase sete horas de operação dos bombeiros. O voo para retirada da vítima começou às 17h.

O caso é investigado pela 19º DP do Rio de Janeiro.

