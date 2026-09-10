Transpetro prorroga inscrições de concurso com salários de até R$ 15 mil

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A empresa de transporte da Petrobras, Transpetro, prorrogou o prazo de inscrições do concurso público para 21 de setembro. A companhia oferece 282 vagas efetivas e 3.890 para a formação de cadastro reserva, com salários de até R$ 15 mil.

A data de realização das provas também foi alterada para 6 de dezembro. Antes da mudança, a avaliação estava prevista para ocorrer no dia 29 de novembro.

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Foram lançados dois editais: um destinado às vagas em terra e outro às oportunidades em mar, todas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Segundo os editais, as contratações serão distribuídas entre as regiões Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já as vagas para atuação no mar possuem abrangência nacional.

Para os profissionais da terra, os salários variam de R$ 6.539,54 (nível médio) a R$ 14.973,62 (nível superior). Já para os profissionais de mar, a remuneração varia entre R$ 5.464 a R$ 15.034,81.

Como se inscrever no concurso da Transpetro?

As inscrições estão abertas no site da Cesgranrio, banca organizadora do concurso. A taxa custa R$ 81,50 para vagas de nível técnico e suboficiais e R$ 117 para vagas de nível superior e oficiais.

As vagas terão reserva de 25% das vagas para negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. No caso de cargos que tenham mais de cinco vagas, serão destinadas 10% das oportunidades a pessoas com deficiência.

Sobre as provas da Transpetro

As provas objetivas terão 70 questões objetivas para os cargos de nível superior ou oficial e 50 para os de nível médio ou suboficial. No caso de candidatos a vagas com ênfase em advocacia será realizado duas questões discursivas.

Já para as vagas de mar, serão realizadas duas etapas do teste de aptidão física, que ocorrerão nos dias 30 e 31 de janeiro de 2027.



Em uma das provas, os homens deverão percorrer no mínimo 1.800 metros, e mulheres, 1.500 em 12 minutos. Na outra, todos deverão nadar em estilo livre por 25 metros sem limite de tempo.