BRASIL

Travesseiro amarelado: entenda as causas e quando é hora de trocar

Manchas no travesseiro podem surgir mesmo com fronha limpa

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/03/2026 - 7:38 h

Ilustrativa
Ilustrativa -

Mesmo trocando a fronha com frequência e mantendo a roupa de cama limpa, muitas pessoas se surpreendem ao encontrar o travesseiro com manchas amareladas. A aparência pode dar a impressão de sujeira ou falta de higiene, mas na maioria das vezes esse fenômeno está relacionado ao uso cotidiano e a processos naturais do corpo durante o sono.

Com o passar do tempo, o tecido do travesseiro acaba absorvendo pequenas quantidades de suor, oleosidade da pele e partículas microscópicas liberadas naturalmente pelo corpo. Esse contato repetido, noite após noite, provoca um processo de oxidação nas fibras, o que acaba deixando marcas amareladas, principalmente em tecidos claros.

O amarelamento costuma surgir pela combinação entre umidade e resíduos corporais que atravessam a fronha. Embora a capa funcione como proteção, ela não bloqueia completamente o contato do travesseiro com essas substâncias.

O suor noturno influencia?

Sim. Mesmo em noites frias, o corpo continua liberando umidade para regular a temperatura. Muitas vezes esse suor é imperceptível, mas ainda assim é absorvido pelo tecido.

Quando essa umidade entra e sai das fibras repetidamente, ela contribui para o surgimento gradual das manchas. Em ambientes pouco ventilados, esse processo pode se intensificar, já que o travesseiro demora mais para secar completamente.

Produtos de beleza também podem causar manchas?

Além do suor, a oleosidade da pele e do couro cabeludo também tem influência. Resíduos de cremes faciais, hidratantes, óleos capilares e finalizadores podem se transferir para o tecido durante a noite.

Com o tempo, essa mistura de substâncias acaba se fixando nas fibras e contribuindo para que o travesseiro adquira um tom amarelado ou escurecido.

Entre os fatores mais comuns para esse tipo de mancha estão:

  • Umidade constante: noites seguidas de absorção de suor e evaporação gradual;
  • Resíduos de produtos: cremes, óleos e cosméticos usados no rosto ou cabelo;
  • Pouca ventilação: ambientes fechados dificultam a secagem do tecido.

Travesseiro amarelado significa sujeira?

Nem sempre. Muitas vezes o aspecto amarelado é apenas um reflexo do uso prolongado. Ainda assim, o sinal indica que o material está acumulando resíduos que não são removidos apenas com a troca da fronha.

Com o tempo, esse ambiente pode favorecer a presença de ácaros e outros microrganismos, especialmente para quem tem alergias respiratórias.

Como evitar o amarelamento?

Alguns cuidados simples podem ajudar a prolongar a vida útil do travesseiro e manter a higiene da roupa de cama:

usar protetor de travesseiro além da fronha;

  • manter o quarto bem ventilado;
  • evitar dormir com cabelo molhado ou com excesso de produtos;
  • lavar o travesseiro periodicamente, seguindo as orientações da etiqueta;
  • observar mudanças de cheiro, peso ou textura ao longo do tempo.

