Túnel de R$ 6 bilhões promete reduzir viagem de 1 hora para 5 minutos

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As viagens de carro ficarão mais rápidas no Brasil. Um túnel imerso de R$ 6,8 bilhões será construído no país a partir de 2027, ligando rodovias que dão acesso a BR-101, com a promessa de reduzir percursos de quase uma hora para menos de cinco minutos

De acordo com o projeto, a estrutura terá aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão, sendo 870 metros deles submersos no canal do Estuário de Santos, em São Paulo. Serão três faixas de rolamento em cada sentido, totalizando seis, sendo uma delas adaptada para receber o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

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Empresa responsável pela obra, a Mota-Engil também confessou que haverão estruturas destinadas à circulação de pedestres e ciclistas. A ideia é permitir a passagem de carros, veículos de transporte coletivo, caminhões, bicicletas e pessoas entre Santos e Guarujá.

Quando o túnel ficará pronto?

Apesar de já ter autorização, o projeto ainda está na fase de estudos complementares, licenciamentos e preparação das áreas que receberão a construção.

O cronograma atualizado prevê o início das obras físicas em 2027 e a entrada em operação em 2031. No entanto, ainda não há uma data exata para a liberação, já que o cronograma atual prevê a fase final em em 2030, onde serão feitos acabamentos e testes.

Redução de tempo ajudará trabalhadores

Trabalhadores paulistas serão os mais beneficiados com o novo túnel. Atualmente, quem precisa fazer a ligação Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, gasta aproximadamente 50 minutos por dia.

Com a via alternativa, o percurso rodoviário será percorrido em menos de cinco minutos, devido a passagem permanente entre as duas margens do canal. Além de eliminar a necessidade de parte dos usuários dependentes das balsas, que enfrentam filas longas diárias.