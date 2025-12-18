Menu
BRASIL

Última carta de jovem morto por leoa fala em amor materno e emprego

Gerson morreu após invadir jaula e ser atacado por uma leoa

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/12/2025 - 10:52 h
Gerson de Melo Machado, de 19 anos
Gerson de Melo Machado, de 19 anos

A última carta de Natal de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morto após ser atacado por uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa (PB), foi divulgada nas redes sociais nesta terça-feira, 16. O texto foi compartilhado pela conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou o jovem durante parte de sua vida.

Intitulada “Desejo do Coração”, a carta revela pedidos simples e profundos, como felicidade, carinho e amor materno, além da oportunidade de conseguir um emprego. Gerson morreu no dia 30 de novembro, após invadir o recinto da leoa Leona.

A carta foi escrita anos atrás, quando o jovem estava internado no Centro Educacional do Adolescente (CEA), em João Pessoa. No texto, ele expressa seus desejos de forma direta e emotiva.

“Eu queria ter uma grande felicidade que eu nunca tive, mas como Deus é maior, um dia eu vou ter. Eu queria ter a visita da minha mãe para ter carinho e amor”, escreveu. Gerson também manifestou o sonho de trabalhar como policial florestal ou veterinário, profissões ligadas ao cuidado com animais, pelos quais demonstrava grande apreço.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Veronica Silva de Oliveira (@conselheiraveronicaoliveira)

Leia Também:

Aluna morre após passar mal durante treino em academia
Prazo para pagamento do 13º termina nesta sexta, saiba quanto vai receber
Cidade brasileira proíbe prática de nudismo em praia famosa

A divulgação da carta foi feita por Verônica Oliveira, que relatou ter ficado profundamente impactada com o conteúdo. Segundo ela, o texto foi inicialmente compartilhado por Margarete, professora do CEA, em um grupo de estudos.

“Gerson não pediu nada material, nada impossível. Mas, infelizmente, a vida dele foi cheia de impossibilidades. Como doeu ler essa carta cheia de significados e recados”, escreveu a conselheira nas redes sociais.

Gerson tinha diagnóstico de esquizofrenia e um histórico marcado por abandono, com diversas passagens por centros de acolhimento e internações interrompidas. Em outra publicação, Verônica destacou que muitos comportamentos do jovem eram, para ela, pedidos de ajuda que nem sempre foram compreendidos.

x