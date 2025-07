Uma semana após ser localizado, corpo de Juliana Marins chega ao Brasil

Corpo de Juliana foi resgatado após quatro dias de buscas no Monte Rinjani, na Indonésia. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma semana depois de ser localizado no monte Rinjani, na Indonésia, o corpo da brasileira Juliana Marins chegou ao Brasil nesta terça-feira, 1º, em um voo da companhia aérea Emirates Airlines. O avião pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 17h.

Juliana morreu após despencar de uma altura de 600 metros quando fazia uma trilha que dá acesso ao vulcão localizado na montanha. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), agora será realizado o translado da urna funerária para a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ).

O corpo deve passar por nova autópsia no Instituto Médico Legal (IML) no Brasil, atendendo aos pedidos dos familiares de Juliana, que foi à Justiça solicitar o novo exame. O exame necroscópico deve ser realizado em até seis horas após o desembarque para preservar eventuais evidências sobre as circunstâncias da morte, segundo a Defensoria Pública da União (DPU).

O motivo para a nova autópsia, segundo a defensora Taísa Bittencourt Leal Queiroz, responsável pelo pedido à Justiça Federal, é a “ausência de esclarecimento sobre a causa e o momento exato em que a vítima morreu”.

Juliana Marins vai ser sepultada em Niterói, sua cidade natal.