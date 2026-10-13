Universitários podem receber R$ 10 mil com novo Pé-de-Meia; saiba como

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Estudantes universitários poderão ter acesso a um novo auxílio financeiro de até R$ 10 mil caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito no segundo turno das eleições de 2026. A proposta, anunciada pelo petista na noite desta terça-feira, 13, prevê a criação do Pé-de-Meia Universitário, com pagamentos mensais e uma poupança para ajudar os estudantes no início da carreira profissional.

Segundo Lula, a iniciativa seria implementada durante um eventual próximo mandato. O modelo apresentado prevê o pagamento de R$ 700 por mês, durante dez meses por ano, além de um depósito anual de R$ 2.500. Ao longo de quatro anos, o valor acumulado na poupança chegaria a R$ 10 mil.

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Apesar do anúncio, a proposta ainda não tem regras detalhadas sobre os critérios de participação, a forma de inscrição ou a previsão de início dos pagamentos. Portanto, o benefício não está disponível para solicitação neste momento.

Como funcionaria o novo Pé-de-Meia Universitário?

Em uma declaração divulgada nas redes sociais, Lula apresentou a proposta como uma forma de garantir apoio financeiro aos estudantes durante a graduação e oferecer uma reserva para o começo da vida profissional.

"Quando ele se formar, ele vai ter R$ 10.000 para começar a sua iniciação profissional", afirmou o presidente ao explicar a iniciativa.

De acordo com o modelo apresentado, o benefício seria dividido em duas partes:

R$ 700 mensais: valor pago durante dez meses de cada ano;

valor pago durante dez meses de cada ano; R$ 2.500 por ano: quantia destinada à poupança do estudante;

quantia destinada à poupança do estudante; R$ 10 mil ao final de quatro anos: total previsto para a reserva financeira acumulada.

Considerando os valores anunciados, o estudante receberia R$ 7 mil em pagamentos mensais por ano, além dos R$ 2.500 destinados à poupança. Em quatro anos, isso representaria R$ 28 mil em pagamentos mensais e R$ 10 mil acumulados, totalizando R$ 38 mil em apoio financeiro, caso todas as parcelas previstas sejam mantidas.

Ainda não foram divulgadas informações sobre possíveis exigências acadêmicas, limite de renda familiar, cursos contemplados ou condições para receber os valores.

Quem poderá receber o Pé-de-Meia Universitário?

Até o momento, Lula não apresentou os critérios oficiais para definir quem terá direito ao novo benefício. Também não foi informado se o programa atenderá estudantes de universidades públicas e privadas ou se haverá exigências relacionadas à renda e ao desempenho acadêmico.

A proposta foi apresentada como uma iniciativa voltada aos estudantes universitários, mas os detalhes sobre o público contemplado ainda dependem de regulamentação.

Por isso, não é possível afirmar quais estudantes poderão se inscrever nem quais documentos serão exigidos para ter acesso ao dinheiro.

Pé-de-Meia Licenciaturas já paga até R$ 1.050 por mês



Enquanto a nova proposta não tem regras definidas, estudantes que pretendem seguir a carreira de professor já podem buscar informações sobre o Pé-de-Meia Licenciaturas, programa do Ministério da Educação (MEC) voltado à formação de docentes para a educação básica.

A iniciativa oferece uma bolsa mensal de R$ 1.050 para estudantes que atendam aos critérios estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O valor é dividido em duas partes: R$ 700 ficam disponíveis para saque imediato, enquanto R$ 350 são depositados em uma poupança, chamada Incentivo Docência. A parcela acumulada pode ser resgatada após a conclusão da licenciatura, desde que o beneficiário cumpra as condições do programa.

Quem tem direito ao Pé-de-Meia Licenciaturas?

Diferentemente da proposta anunciada por Lula para os universitários, o Pé-de-Meia Licenciaturas já possui critérios definidos para a concessão das bolsas.

Para participar, o estudante precisa:

Ter alcançado média igual ou superior a 650 pontos no Enem utilizado para ingressar na graduação;

igual ou superior a 650 pontos no Enem utilizado para ingressar na graduação; Ter ingressado em um curso presencial de licenciatura por meio do Sisu, do Prouni ou do Fies, respeitada a ordem de prioridade prevista pelo programa;

de licenciatura por meio do Sisu, do Prouni ou do Fies, respeitada a ordem de prioridade prevista pelo programa; Cadastrar o currículo e realizar a pré-inscrição na Plataforma Freire, da Capes;

e realizar a pré-inscrição na Plataforma Freire, da Capes; Cumprir as exigências acadêmicas estabelecidas para a manutenção da bolsa.

O programa é destinado a estudantes que pretendem atuar como professores na educação básica.

Como se inscrever no Pé-de-Meia Licenciaturas?

Os interessados devem acessar a Plataforma Freire, cadastrar o currículo e preencher a pré-inscrição no programa. O procedimento é gratuito, e a aprovação depende da análise dos critérios de elegibilidade e da disponibilidade de vagas.

Em 2026, o calendário prevê inscrições até 19 de dezembro. As análises são realizadas mensalmente pela Capes, enquanto o cadastramento dos bolsistas é feito pelas instituições de ensino superior.

O pagamento ocorre até o quinto dia útil do mês seguinte ao cadastramento do estudante pela instituição nos sistemas da Capes.

Quando a poupança do Pé-de-Meia Licenciaturas pode ser sacada?

Os R$ 350 depositados mensalmente não ficam disponíveis para retirada imediata. Para ter acesso à poupança, o estudante precisa concluir a licenciatura e ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a formação.

A exigência está relacionada ao objetivo do programa de incentivar a formação de professores e ampliar a entrada de profissionais nas escolas públicas.

Já no caso do Pé-de-Meia Universitário anunciado por Lula, as condições para o saque da poupança de R$ 10 mil ainda não foram detalhadas.