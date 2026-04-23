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BRASIL

Vai viajar? Veja como fazer o check-in digital obrigatório em hospedagens

Medida foi implementada pelo Ministério do Turismo na segunda-feira, 20

Victoria Isabel
Por

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Plataforma também permite incluir acompanhantes
Plataforma também permite incluir acompanhantes -

A Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital passou a ser obrigatória para hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem em todo o país desde segunda-feira, 20. A medida, implementada pelo Ministério do Turismo, substitui o antigo preenchimento em papel por um sistema online.

A plataforma, que vinha sendo adotada gradualmente desde novembro de 2025, permite que o viajante realize o pré-check-in antes mesmo de chegar ao local, agilizando o atendimento e reduzindo filas na recepção.

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Estabelecimentos cadastrados no Cadastur que não aderirem ao sistema estão sujeitos a penalidades, como advertências e multas.

Como acessar o sistema

O acesso à FNRH Digital pode ser feito pelo site oficial ou por QR Code fornecido pelo meio de hospedagem. Para entrar na plataforma, o usuário deve escolher uma das opções:

  • Conta Gov.br (CPF e senha);
  • Certificado digital físico (com uso de token ou cartão);
  • Certificado digital em nuvem, como SerproID, Serasa Experian ou SafeID.

Passo a passo para fazer o pré-check-in

Após acessar o sistema, o viajante deve:

  • Registrar a reserva na aba “Minhas Reservas”, informando código, datas da estadia e tipo de hospedagem;
  • Selecionar a reserva e clicar em “Meu pré-check-in”;
  • Conferir os dados da viagem e iniciar o processo;
  • Revisar informações pessoais e de contato;
  • Informar motivo da viagem e meio de transporte;
  • Aceitar os termos e enviar o pré-check-in.

Após a finalização, o sistema confirma o envio e atualiza automaticamente o status da reserva.

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Cadastro e pré-check-in de dependentes

A plataforma também permite incluir acompanhantes, como familiares:

Para cadastrar:

  • Acesse “Meus Dependentes”;
  • Clique em “Incluir dependente”;
  • Preencha dados pessoais e salve.

Para realizar o pré-check-in:

  • Acesse a reserva;
  • Clique em “Pré-check-in de dependente”;
  • Selecione o acompanhante, revise as informações e envie.

O sistema atualiza o status da reserva do dependente após a conclusão.

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Tags:

check-in Hospedagem Hotéis

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