Vai viajar? Veja como fazer o check-in digital obrigatório em hospedagens

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Plataforma também permite incluir acompanhantes - Foto: Freepik

A Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital passou a ser obrigatória para hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem em todo o país desde segunda-feira, 20. A medida, implementada pelo Ministério do Turismo, substitui o antigo preenchimento em papel por um sistema online.

A plataforma, que vinha sendo adotada gradualmente desde novembro de 2025, permite que o viajante realize o pré-check-in antes mesmo de chegar ao local, agilizando o atendimento e reduzindo filas na recepção.

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Estabelecimentos cadastrados no Cadastur que não aderirem ao sistema estão sujeitos a penalidades, como advertências e multas.

Como acessar o sistema

O acesso à FNRH Digital pode ser feito pelo site oficial ou por QR Code fornecido pelo meio de hospedagem. Para entrar na plataforma, o usuário deve escolher uma das opções:

Conta Gov.br (CPF e senha);

Certificado digital físico (com uso de token ou cartão);

Certificado digital em nuvem, como SerproID, Serasa Experian ou SafeID.

Passo a passo para fazer o pré-check-in

Após acessar o sistema, o viajante deve:

Registrar a reserva na aba “Minhas Reservas”, informando código, datas da estadia e tipo de hospedagem;

Selecionar a reserva e clicar em “Meu pré-check-in”;

Conferir os dados da viagem e iniciar o processo;

Revisar informações pessoais e de contato;

Informar motivo da viagem e meio de transporte;

Aceitar os termos e enviar o pré-check-in.

Após a finalização, o sistema confirma o envio e atualiza automaticamente o status da reserva.

Cadastro e pré-check-in de dependentes

A plataforma também permite incluir acompanhantes, como familiares:

Para cadastrar:

Acesse “Meus Dependentes”;

Clique em “Incluir dependente”;

Preencha dados pessoais e salve.

Para realizar o pré-check-in:

Acesse a reserva;

Clique em “Pré-check-in de dependente”;

Selecione o acompanhante, revise as informações e envie.

O sistema atualiza o status da reserva do dependente após a conclusão.