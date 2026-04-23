BRASIL
Vai viajar? Veja como fazer o check-in digital obrigatório em hospedagens
Medida foi implementada pelo Ministério do Turismo na segunda-feira, 20
A Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital passou a ser obrigatória para hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem em todo o país desde segunda-feira, 20. A medida, implementada pelo Ministério do Turismo, substitui o antigo preenchimento em papel por um sistema online.
A plataforma, que vinha sendo adotada gradualmente desde novembro de 2025, permite que o viajante realize o pré-check-in antes mesmo de chegar ao local, agilizando o atendimento e reduzindo filas na recepção.
Estabelecimentos cadastrados no Cadastur que não aderirem ao sistema estão sujeitos a penalidades, como advertências e multas.
Como acessar o sistema
O acesso à FNRH Digital pode ser feito pelo site oficial ou por QR Code fornecido pelo meio de hospedagem. Para entrar na plataforma, o usuário deve escolher uma das opções:
- Conta Gov.br (CPF e senha);
- Certificado digital físico (com uso de token ou cartão);
- Certificado digital em nuvem, como SerproID, Serasa Experian ou SafeID.
Passo a passo para fazer o pré-check-in
Após acessar o sistema, o viajante deve:
- Registrar a reserva na aba “Minhas Reservas”, informando código, datas da estadia e tipo de hospedagem;
- Selecionar a reserva e clicar em “Meu pré-check-in”;
- Conferir os dados da viagem e iniciar o processo;
- Revisar informações pessoais e de contato;
- Informar motivo da viagem e meio de transporte;
- Aceitar os termos e enviar o pré-check-in.
Após a finalização, o sistema confirma o envio e atualiza automaticamente o status da reserva.
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Cadastro e pré-check-in de dependentes
A plataforma também permite incluir acompanhantes, como familiares:
Para cadastrar:
- Acesse “Meus Dependentes”;
- Clique em “Incluir dependente”;
- Preencha dados pessoais e salve.
Para realizar o pré-check-in:
- Acesse a reserva;
- Clique em “Pré-check-in de dependente”;
- Selecione o acompanhante, revise as informações e envie.
O sistema atualiza o status da reserva do dependente após a conclusão.
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