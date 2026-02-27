Menu
BRASIL
BRASIL

VÍDEO: disputa por cachorro é decidida após reação do animal ao ver tutor

Momento do reencontro foi registrado por policiais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/02/2026 - 8:03 h

Endy é uma Shih Tzu de oito anos
Endy é uma Shih Tzu de oito anos -

Um morador de Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, reencontrou sua cachorrinha desaparecida há dois meses depois que a Polícia Civil interveio em um caso de adoção irregular. O episódio foi registrado nesta quarta-feira, 25.

Segundo a investigação, Endy, uma Shih Tzu de oito anos, fugiu da casa do tutor em 15 de dezembro do ano passado. Durante todo o período, o dono mobilizou a comunidade local em busca do animal.

A Polícia Civil informou que o tutor descobriu, por meio de conhecidos em redes sociais, que uma mulher de 34 anos alegava ser a proprietária de Endy e se recusava a devolvê-la. Diante do impasse, ele registrou boletim de ocorrência, e a delegacia iniciou a investigação.

Após mandados de busca e apreensão, Endy foi levada à delegacia, onde a delegada Luana Medeiros promoveu um reencontro controlado entre o tutor e o animal. O vídeo do momento registrou a reação imediata da cachorrinha ao reconhecer seu dono, confirmando a titularidade do tutor.

Durante o processo, a mulher admitiu que Endy não era sua, mas que optou por manter o animal. Na mesma residência, a Polícia também encontrou outro Shih Tzu em condições de maus-tratos, com sarna e dermatite atópica.

A delegada Luana Medeiros destacou que Endy não será devolvida à mulher e que ela responderá pelos crimes de estelionato e maus-tratos. O animal já recebeu atendimento veterinário inicial e agora busca um novo lar.

