Vídeo: esposa de Zé Neto diz que socorreu cantor após acidente | A TARDE

Esposa do cantor Zé Neto, Natália Toscano contou nas redes sociais que ajudou a socorrer o marido, na noite de terça-feira, 5, logo após o acidente de carro na BR-153, no estado de Minas Gerais.

O artista, que faz dupla sertaneja com Cristiano, estava sozinho a caminho de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Zé Neto voltava de seu rancho quando bateu seu carro contra uma carreta.

Natália saiu 10 minutos depois do marido em outro carro. Ela não teria presenciado o acidente, mas ao perceber o que tinha acontecido, parou o carro.

Em seus stories, ela disse que deu a ele o primeiro atendimento antes da chegada da ambulância. “Na verdade, fiz os primeiros socorros. Eu que socorri no local”, contou.

Natália também tranquilizou fãs e amigos, além de agradecer o carinho e as orações. Segundo ela, o cantor vai ficar internado “mais um pouco”.

O cantor sertanejo está internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto. A previsão era de que ele permanecesse na UTI até esta quinta-feira, 7, quando deve passar por uma nova avaliação.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais