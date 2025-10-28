BRASIL
Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras
Parte da cobertura desabou na sala da UTI neonatal
Parte de um teto de gesso desabou na maternidade e atingiu algumas incubadoras da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal de um hospital em Pernambuco nesta segunda-feira, 27.
Imagens registradas por testemunhas mostram placas de gesso espalhadas pelo chão do local e sobre a incubadora. Somado a isso em um dos equipamentos atingidos pelos escombros havia um recém-nascido.
Secretaria se pronuncia
Por mais que a situação tenha sido grave, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), informou que nenhum bebê ou funcionário ficou ferido.
Leia Também:
Riscos estruturais
Funcionários do local relataram que a ala havia apresentado sinais de infiltrações e rachaduras há um tempo, acendendo um alerta para riscos estruturais.
Veja o vídeo do local
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes