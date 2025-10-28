Menu
BRASIL

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Parte da cobertura desabou na sala da UTI neonatal

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/10/2025 - 14:11 h
Teto de maternidade desaba em cima de incubadoras
Teto de maternidade desaba em cima de incubadoras -

Parte de um teto de gesso desabou na maternidade e atingiu algumas incubadoras da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal de um hospital em Pernambuco nesta segunda-feira, 27.

Imagens registradas por testemunhas mostram placas de gesso espalhadas pelo chão do local e sobre a incubadora. Somado a isso em um dos equipamentos atingidos pelos escombros havia um recém-nascido.

Secretaria se pronuncia

Por mais que a situação tenha sido grave, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), informou que nenhum bebê ou funcionário ficou ferido.

Riscos estruturais

Funcionários do local relataram que a ala havia apresentado sinais de infiltrações e rachaduras há um tempo, acendendo um alerta para riscos estruturais.

Veja o vídeo do local

x