Wegovy: versão do Ozempic chegou ao Brasil; veja preço

O Wegovy, fabricado pela farmacêutica Novo Nordisk, está disponível para vendas, segundo informação do jornal Metrópoles. O medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratamento de sobrepeso e obesidade.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a disponibilizar a medicação para o tratamento de obesidade e sobrepeso de adultos e crianças com mais de 12 anos. O medicamento contém a semaglutida, mesmo princípio ativo do Ozempic. As primeiras drogarias receberam o Wegovy na última sexta-feira, 19.

O Wegovy pode ser encontrado nas farmácias por valores que vão de R$ 1.228,09 a R$ 2.366,15. A variação do preço depende da dosagem solicitada, da farmácia e do estado.