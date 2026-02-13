ANTECIPAÇÃO WILL
Will Bank vai liberar até R$ 1 mil no App: descubra como receber
Antecipação beneficia até 6 milhões de clientes, especialmente de baixa renda
Por Andrêzza Moura
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) vai antecipar aos clientes do Will Bank a possibilidade de receber até R$ 1 mil de forma antecipada, por meio do aplicativo da instituição, uma iniciativa que promete agilizar o acesso a recursos e beneficiar cerca de 6 milhões de correntistas, especialmente aqueles de menor renda.
A medida chega após a liquidação do banco decretada pelo Banco Central e visa agilizar o acesso a valores cobertos pela garantia enquanto a lista completa de credores ainda é consolidada. O valor total a ser antecipado soma aproximadamente R$ 200 milhões, com outros R$ 25 milhões em saldos de contas de pagamento também liberados no aplicativo do Will Bank.
A antecipação contempla clientes com valores elegíveis de até R$ 1 mil. Quantias acima desse teto ou aplicadas via plataformas de investimento precisarão aguardar a conclusão da lista de credores e solicitar ressarcimento diretamente pelo aplicativo do FGC.
O Will Bank, que integrava o conglomerado do Banco Master SA, operava como financeira e instituição de pagamento, oferecendo contas de pagamento cujos saldos permanecem separados do patrimônio do banco e não podem ser usados para empréstimos ou outras operações. Parte dos recursos também era aplicada automaticamente em Certificados de Depósito Bancário (CDB), com cobertura do FGC de até R$ 250 mil por CPF.
Até o momento, o FGC já liberou R$ 37 bilhões em garantias a credores do conglomerado, equivalente a 91% do total previsto, e ainda há 9% dos investidores que não iniciaram o pedido de ressarcimento.
Como solicitar a antecipação
- Abra o aplicativo do Will Bank e selecione a opção de antecipação.
- Confirme os dados cadastrais para validação.
- Verifique o valor disponível, limitado a R$ 1 mil.
- Aceite digitalmente o pagamento.
- Transfira o valor para uma conta de mesma titularidade para poder movimentá-lo.
O FGC e o Will Bank alertam que não há contato oficial por telefone, SMS, e-mail ou redes sociais e que não existem intermediários autorizados. Clientes devem utilizar apenas os canais oficiais para evitar golpes.
