Sidônio alerta governo sobre manifestações sobre crise no STF

Ministro da Secom, Sidônio Palmeira - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, ligou o alerta no governo sobre a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Banco Master.

De acordo com o portal Metrópoles, o chefe da Secom teria orientado ministros a não comentar nada sobre o caso. A preocupação de Sidônio é não arrastar o governo para dentro do episódio. Na percepção do Palácio do Planalto, a questão evoluiu para uma disputa entre a Polícia Federal (PF) e o STF.

Sidônio também reforçou com os ministros a necessidade de evitar críticas ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP). Alcolumbre indicou Jocildo Lemos, ex-presidente da Amapá Previdência (Amprev), autarquia responsável pela previdência complementar dos servidores públicos do Estado.

Lemos é investigado pelo fato de a Amprev ter investido R$ 400 milhões em títulos do Banco Master. No começo do mês, ele foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal.

Em uma reunião na quinta-feira, 12, os ministros da Corte decidiram pela saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master. O processo foi redistribuído ao ministro André Mendonça.